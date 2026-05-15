Українські дрони обвалили експорт бензину та дизелю з Росії

Експорт нафтопродуктів з портів Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург та Усть-Луга впав на 31,4%.

Російська Федерація у квітні скоротила морський експорт нафтопродуктів до найнижчого рівня з 2025 року через результативні атаки українських дронів по російських нафтопереробним заводам та портах. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі.

Зазначається, що у квітні експорт нафтопродуктів з РФ скоротився на 9,8% порівняно березнем і на 17% порівняно з квітнем 2025 року – до 7,77 млн тонн.

За даними співрозмовників журналістів, експорт нафтопродуктів у квітні з російських портів на Балтиці – Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга та Усть-Луги – знизився на 31,4% порівняно з попереднім місяцем, до 3,32 млн тонн. Водночас експорт нафтопродуктів через порти Чорного та Азовського морів у квітні зріс на 20,3% порівняно з березнем – до 3,65 млн тонн, оскільки трейдери частково перенаправили потоки палива з Балтійських портів.

Експорт нафтопродуктів з арктичних портів Мурманська та Архангельська в квітні також зріс. Було відвантажено 104 300 тонн проти 80 100 тонн у березні. Також зросло відвантаження нафтопродуктів і з портів Далекого Сходу Росії. У квітні експорт звідти зріс на 5,6% у порівнянні з попереднім місяцем - до 698 000 тонн.

Сили оборони посилюють атаки на російські НПЗ. Після удару українських дронів по нафтопереробному заводу у місті Перм підприємство зупинило свою роботу орієнтовно на кілька тижнів.

Розрахунки Reuters свідчать, що атаки українських дронів на російські НПЗ з січня по травень 2026 року призвели до зупинки потужностей, які могли б переробити 700 тисяч барелів нафти на добу.

