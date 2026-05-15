Все погано і в тилу, і на фронті: війна в Україні призведе до краху Путіна, – The Guardian

Зруйнована економіка, величезна кількість жертв і незначні територіальні здобутки – все це викликає занепокоєння навіть у найвідданіших прихильників Путіна.

Коли лідер РФ Володимир Путін вторгся в Україну 24 лютого 2022 року, він не очікував, що війна триватиме довго. Однак в умовах застою на лінії фронту, приблизно 1,3 мільйона загиблих або поранених російських військовослужбовців і зростаючого економічного тиску на простих росіян, війна, яку Путін вважав своїм головним досягненням, може обернутися для нього крахом. Про це пише Раджан Менон – старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру імені Зальцмана при Колумбійському університеті в статті для The Guardian.

Для росіян війна раніше була тим, що відбувалося "десь там, за кордоном". Тепер вона відбувається всередині самої Росії. Українські безпілотники та ракети регулярно вражають цілі глибоко всередині країни – часто на відстані понад 1000 миль від кордону.

Війна також завдала удару по російській економіці. Величезна потреба армії та військової промисловості в робочій силі призвела до гострого дефіциту робочої сили. Це призвело до низького рівня безробіття (2,2% у березні), але також уповільнило економічне зростання, чинило тиск на малий бізнес і підвищило інфляцію. Торгово-промислова палата Росії повідомляє, що майже дві третини малих підприємств не отримали прибутку в першому кварталі цього року. Економічне зростання знизилося з 4,9% у 2024 році до 1% у 2025 році. 2026 рік уже почався погано: ВВП скоротився на 0,3% у річному обчисленні в першому кварталі.

Відео дня

Не тільки в тилу справи виглядають погано, те саме можна сказати і про фронт. Просування російської армії цього року було мінімальним, частково тому, що українські безпілотники змінили поле бою.

Минулого року Росія отримала лише 0,8% української території ціною понад 400 000 жертв, включаючи 200 000 убитих. Цього року темпи її просування помітно сповільнилися, і в квітні вона втратила більше території, ніж захопила – вперше з часу поразок під Курськом восени 2023 року.

"Україна, безумовно, також зазнала значних втрат. Але ці цифри не дивні, з огляду на перевагу Росії у вогневій потужності; що примітно, так це масштаб російських втрат", – пише експерт.

Ознаки тривоги в Кремлі очевидні

Охорону Путіна було посилено, його пересування країною обмежено. Його резиденція на Чорному морі в Сочі, Бочаров Ручей, була знесена і перебудована з посиленою охороною. Також, на відміну від Зеленського, Путін не відвідував солдатів на передовій з березня минулого року. Уряд РФ також посилив контроль над соціальними мережами, заблокувавши Facebook, Instagram, WhatsApp і YouTube. У лютому почалося обмеження доступу до Telegram, який використовують майже 50% росіян для новин та обміну повідомленнями, а в квітні було зроблено крок до повної заборони.

"Хоча доля Путіна не обов'язково вирішена, його війна зазнає невдачі, і ознаки занепокоєння на найвищому рівні занадто численні, щоб їх ігнорувати", – зазначає експерт, вказуючи, що парад у Москві 9 травня, який мав прославити військову славу Росії, натомість може виявитися реквіємом за військовими амбіціями Путіна.

Війна в Україні – що пишуть ЗМІ

CNN зазначає, що час перемог для Росії закінчився. Останні місяці стали для Кремля першими за довгий час, коли темпи наступу фактично зупинилися, а українські сили почали поступово відвойовувати територію.

Водночас FT вказує, що, незважаючи на складну ситуацію на фронті та в економіці, Кремль не тільки не планує згортати агресію, а й має намір розширювати свої загарбницькі вимоги, виходячи далеко за межі Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини: