Долар дорожчає, а євро падає: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,26 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 18 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,26 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,16/44,19 грн/дол., а до євро - 51,36/51,38 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 15 травня зріс на 1 копійку і складав 44,21 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,75 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і становив 51,88 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,23 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 3 копійки і становив 44,17 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 51,70 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,57 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривень за одиницю іноземної валюти.

