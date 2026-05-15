В Чорноморську російський дрон зупинив роботу американського олійного заводу, – ЗМІ

Об’єкт був вражений ворожими дронами.

Олійноекстракційний завод в Чорноморську, який належить американській компанії ADM, наразі не працює через пошкодження внаслідок атаки російського дрона. Компанія повідомила про це у відповідь на запит latifundist.com.

Завод зазнав ворожої атаки і руйнувань 26 квітня цього року – з того часу його робота не була відновлена. Раніше стало відомо, що компанія тимчасово припинила закупівлю сировини.

"Робота олійноекстракційного підприємства ADM у Чорноморську в Україні наразі залишається призупиненою після пошкоджень, завданих ударом дрона 26 квітня 2026 року. Безпека наших працівників є нашим найвищим пріоритетом, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією", – ідеться в повідомленні ADM.

Відео дня

За інформацією видання, пошкоджено один із олійних резервуарів, декілька інших посікло уламками дрона. Стався частковий витік олії. На заводі тривають відновлювальні роботи.

Електронна зернова біржа GrainTrade повідомила, що зупинка заводу не має особливо негативно позначитися на цінах на соняшникову олію в Україні, оскільки глобальний ринок рослинних олій знаходиться під тиском збільшення пропозиції та зменшення попиту.

Поки що зниження потужностей переробки відчутно впливають на ціни на український соняшник.

"Падіння маржі переробки та зупинка частини заводів на півдні внаслідок обстрілів знижують закупівельну активність переробників та зменшують конкуренцію за об’єми, що призводить до падіння цін на соняшник", – повідомляють аналітики біржі.

Атаки Росії по промисловості України – головні новини

Ворог знову активізував удари по переробним аграрним підприємствам України, які стали його частими цілями на початку року. Генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук заявляє, що Росія навмисно намагається знищити виробництво української соняшникової олії.

Видання The New York Times пише, що адміністрація президента США Дональда Трампа свідомо ігнорує цілеспрямовані атаки РФ по американському бізнесу в Україні. З минулого літа об’єктами російських ударів стали підприємства, пов’язані з Coca-Cola, Boeing, Mondelez та Philip Morris.

Вас також можуть зацікавити новини: