Трамп заявив, що його терпіння вичерпується: ціни на нафту знову рвонули вгору

За даними аналітичної компанії Kpler, Ормузькою протокою 14 травня пройшло десять кораблів проти 5-7 останніми тижнями.

Ціни на нафту у п’ятницю, 15 травня, різко зросли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що його терпіння щодо Ірану вичерпується, повідомляє Reuters.

Станом на 12:25 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 3,47 долара - до 109,19 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 3,72 долара - до 104,89 долара за барель.

Видання зазначає, що протягом поточного тижня ціни на нафту марки Brent зросли на 7,8%, а нафти WTI – на 9,9% на тлі невизначеності щодо перемир’я в іранському конфлікті.

Після переговорів із президентом Китаю Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що лідери дійшли згоди: Ірану не можна дозволити мати ядерну зброю. Крім того, офіційний Тегеран має знову відкрити Ормузьку протоку. Американський лідер президент додав, що його терпіння щодо Тегерана вичерпується. Сі Цзіньпін не надав власних коментарів, хоча міністерство закордонних справ Китаю опублікувало з цього приводу заяву:

Цей конфлікт, який ніколи не мав би статися, не має підстав тривати.

Тим часом, Корпус вартових ісламської революції повідомив, що з вечора 13 травня по 14 травня Ормузьку протоку перетнули 30 суден. Reuters зазначає, що це значно менше, ніж було до початку війни на Близькому Сході, "але є суттєвим зростанням, якщо це підтвердиться". За даними відкритих джерел, до початку війни на Близькому Сході протоку щоденно проходило 135-140 кораблів.

Водночас аналітична компанія Kpler, що спеціалізується на судноплавстві, повідомила 14 травня, що за останні 24 години протоку перетнули 10 суден, порівняно з 5-7, які перетинали її щодня протягом останніх тижнів.

"Все більше суден проходять через протоку... Хоча наразі це має більш відчутний вплив на настрої, ніж на фактичний баланс нафти", – зазначив аналітик Тамаш Варга.

За даними CNN, президент США Дональд Трамп дедалі більше розчарований перемовинами з Іраном стосовно завершення війни на Близькому Сході і розглядає можливість відновлення великих бойових операцій.

За кілька днів до цього американський лідер спростував заяву про завершення війни проти Ірану. За словами Трампа, Тегеран уже зазнав нищівної поразки на полі бою. Проте, на його думку, це ще не означає, що фінальна крапка поставлена.

