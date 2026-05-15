Молодят попередили про несподівані доплати під час посадки в літак

У пасажирів, які змінили прізвище після весілля, можуть виникнути проблеми під час посадки на літак.

Відразу після весілля багато молодят прагнуть вирушити у медовий місяць, однак на хвилі радості (або через великі організаційні клопоти) вони ризикують припуститися однієї помилки, яка може коштувати їм зайвих грошей.

Як пише Express, пасажирам можуть відмовити в місці на оплаченому рейсі, якщо ім'я в їхньому паспорті не збігається з ім'ям на посадковому талоні. Це можна виправити, але, швидше за все, за це доведеться заплатити чималу суму.

Річ у тім, що пари, які бронюють медовий місяць задовго до весілля, нерідко використовують ім'я та дані, актуальні на той момент. Але якщо юридично все змінилося – наприклад, якщо хтось із подружжя взяв нове прізвище, то співробітники служби безпеки аеропорту можуть поставитися до нього як до зовсім іншої людини.

Проте змінити ім'я в бронюванні можна у більшості авіакомпаній. Однак якщо робити це в останній момент, можна зіткнутися з несподіваною платою, якої можна було б уникнути.

Як змінити прізвище в бронюванні авіаквитка

У різних авіакомпаній діє своя політика щодо зміни імені/прізвища в документах, але у випадку молодят вони часто йдуть назустріч.

Найбільш надійний спосіб зробити це без зайвих доплат – заздалегідь зателефонувати до служби підтримки авіакомпанії. При цьому, швидше за все, у вас попросять надати копію свідоцтва про шлюб.

Якщо ж ви захочете змінити прізвище в посадкових документах безпосередньо перед вильотом, ймовірно, доведеться заплатити від 45 до 160 фунтів стерлінгів (близько 50-180 євро), залежно від авіакомпанії.

При цьому найвищу плату за повну зміну імені стягує Ryanair – 160 фунтів стерлінгів, якщо робити це в день поїздки за допомогою співробітників аеропорту.

Якщо ж квиток був придбаний через стороннього турагента, він може стягувати свою власну адміністративну плату за обробку зміни імені. Це може статися навіть у тому випадку, якщо сама авіакомпанія не стягує плату.

Водночас ключовим моментом тут є те, що ім'я у вашому квитку має збігатися з ім'ям у вашому паспорті. Якщо ваш паспорт все ще оформлений на ваше дівоче прізвище, ви можете сміливо подорожувати під цим ім'ям, навіть якщо ви перебуваєте у законному шлюбі – потрібно просто переконатися, що квиток точно відповідає паспорту.

При цьому пасажирів попереджають, що з цим питанням варто розібратися якомога раніше, адже більшість авіакомпаній вимагають внесення таких змін не пізніше ніж за 48 годин до вильоту – далі це можливо лише за чималу суму як перебронювання квитка.

Як не зіпсувати медовий місяць

