Трамп заявив, що обговорював із Сі Цзіньпіном війну в Україні

Також президент США відреагував на масштабний російський удар по Україні.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював питання російсько-української війни з китайським лідером Сі Цзіньпіном під час свого візиту у Пекін. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повертаючись із Китаю.

На запитання репортера, чи обговорював Трамп із Сі питання України, американський президент відповів ствердно: "Так". За його словами, і він, і очільник Китаю це питання "хотіли б бачити врегульованим".

"До минулої ночі все виглядало добре, але минулої ночі вони (Україна, - ред.) зазнали великого удару", - зазначив американський президент.

Він сказав, що це "прикро", і висловив сподівання, що все ж проблему вдасться вирішити. Інших подробиць про переговори із китайським лідером щодо України він не навів.

Атака по Україні і візит Трампа в Китай

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, остання масштабна атака по Україні, вірогідно, була на прохання Китаю. "Росіяни готували атаку. Вони її однозначно провели. Ось вона була проведена, тим більше під час контакту Дональда Трампа зі Сі Цзіньпіном", - сказав він. Світан вважає, що, скоріше за все, це було здійснено на прохання Сі Цзіньпіна "для того, щоб зменшити обмежену вагу Трампа".

Полковник Збройних сил України Дмитро Кащенко також висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін спеціально вдарив по Києву у день візиту Трампа до Китаю. Він зазначив, що у такий спосіб кремлівський правитель хотів продемонструвати свої можливості та натиснути на больові точки Сполучених Штатів.

