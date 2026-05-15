Катерина Жирій

Новий закон підвищив поріг боргу для примусового продажу єдиного житла боржника з 200 тисяч гривень до понад 400 тисяч.

Виконавча служба має право арештовувати всі кошти на рахунках боржника, проте на час воєнного стану громадяни можуть подати заяву на розблокування рахунку для користування коштами в межах приблизно 15 тисяч гривень на місяць. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко в ефірі парламентського телеканалу "Рада".

"Чи можемо ми арештувати все до копійки? Так, ми можемо це зробити, але до кінця воєнного стану, за заявою будь-якої особи, можна розблокувати рахунок, щоб коштами можна було користуватися в межах близько 15 тис. грн на місяць. Поки у нас війна, мова не йде про те, щоб людей залишити без засобів до існування", – наголосив він.

Гайченко зауважив, що ухвалення парламентом закону про цифровізацію виконавчого провадження покращує становище боржників, адже тепер підвищено поріг боргу для примусового продажу єдиного житла боржника з 200 тис. грн до понад 400 тис. грн.

"Раніше єдина нерухомість могла бути виставлена на торги для погашення боргів уже від 200 тис. грн. Тепер цей поріг підвищено до 450 тис. грн", – пояснив заступник міністра юстиції.

Він зазначив, що наразі у виконавчій службі перебуває близько 3 млн проваджень, і приблизно 95% із них не дотягують до суми, яка дозволяє стягнення через продаж нерухомості. Через це частину об’єктів, які раніше могли виставлятися на торги через перевищення попереднього порогу боргу у 200 тис. грн, тепер знімуть із продажу.

Також закон передбачає розширення автоматизованої системи арешту рахунків боржників. За словами заступника міністра, наразі до системи вже підключені близько 90% банківського ринку, включно з усіма державними банками та найбільшими фінустановами.

"Ми просто зробимо так, що дрібні банки, послугами яких користувалися "професійні" боржники з мільйонними, багатомільйонними боргами, так само будуть зобов’язані підключитися до системи", – підсумував Гайченко.

Закон про автоматизацію стягнення боргів

У квітні Верховна Рада ухвалила закон, який посилює обмеження для боржників і переводить стягнення боргів у автоматизований формат. Він передбачає посилення обмежень на розпорядження майном боржників. У разі, якщо особа внесена до Єдиного реєстру боржників, нотаріус або інший орган відмовить у продажі чи заставі її майна.

Також закон, зокрема, забороняє звертати стягнення на єдине житло боржника, якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних заробітних плат (наразі 432 тисячі грн).

Керівник судової практики Юридичної компанії "Де-Юре", адвокат Юрій Костинюк пояснив, що змінює новий закон, та які обмеження передбачаються для боржників в Україні.

