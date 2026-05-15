Найкращий результат з березня: долар набирає обертів через інфляцію в США та ціни на нафту

Долар підтримує статус "тихої гавані" для інвесторів та роль США як великого експортера нафти.

Долар демонструє найкращу тижневу динаміку за останні два місяці після нових даних про посилення цінового тиску у США. Інвестори побоюються, що через це Федеральна резервна система може знову підвищити процентні ставки або довше утримувати їх на високому рівні.

Як пише Bloomberg, індекс американської валюти цього тижня зріс більш ніж на 1% - найкращий показник з середини березня. Два поспіль інфляційні звіти цього тижня стривожили інвесторів у держоблігації США та підштовхнули одного з представників ФРС заявити, що країна "має проблему з інфляцією". Тепер грошові ринки вже схиляються до сценарію нового підвищення процентної ставки цього року, хоча ще місяць тому інвестори очікували пом’якшення монетарної політики.

"Це поєднання нового загострення на Близькому Сході, яке знову підштовхнуло ціни на нафту вгору, та вищих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції у США", – заявив валютний трейдер Monex Inc. Ендрю Гезлетт.

Відео дня

Хоча курс долара залишається чутливим до новин про війну та коливань нафтових котирувань, американську валюту підтримує статус "тихої гавані" для інвесторів, а також роль США як великого експортера нафти. Після перших повідомлень про припинення вогню на початку квітня долар ненадовго ослаб, однак згодом відновив зростання, оскільки перспектива мирної угоди залишається невизначеною.

Директор із глобальних валютних ринків та стратег Macquarie Futures Тьєррі Візман заявив, що високі ціни на нафту підтримують як долар, так і американську економіку, а сама валюта продовжить зміцнюватися проти євро та британського фунта.

Курс долара в Україні – прогнози експертів

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що попит на валюту залишатиметься вищим за пропозицію. Одним із головних джерел попиту на валюту залишаються імпортери пального, адже через високі ціни на нафту та ризики загострення ситуації навколо Ормузької протоки компанії намагаються заздалегідь убезпечити себе від можливого подорожчання дизеля та бензину.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин не очікує різкого падіння гривні цього року. За його словами, наразі українська валюта має два ключові "стовпи" підтримки – міжнародну фінансову допомогу та валютні обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини: