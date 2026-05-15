AMD здалася і анонсувала підтримку FSR 4.1 для старих відеокарт

AMD офіційно оголосила, що просунутий апскейлер для збільшення роздільної здатності в іграх FSR 4.1 випустять на більшій кількості відеокарт компанії, включаючи моделі Radeon минулих поколінь.

Спочатку апскейлер з'явиться на відеокартах на архітектурі RDNA 3 (серія RX 7000) – підтримку додадуть уже в липні цього року. А користувачам RDNA 2 (серія RX 6000) доведеться почекати до початку 2027 року.

За словами AMD, адаптація FSR 4.1 під старіші відеокарти вимагала серйозної оптимізації, оскільки RDNA 3 і RDNA 2 не мають повноцінного апаратного прискорення, розрахованого на нові AI-технології. Компанія обіцяє покращену чіткість зображення та більш плавний ігровий процес, а підтримка технології на старті з'явиться відразу у понад 300 іграх.

Раніше AMD часто критикували за відсутність підтримки більш просунутого апскейлера FSR 4.1 на старих відеокартах Radeon. Первісно технологія була ексклюзивом RX 9000, хоча за допомогою сторонніх програм її можна було адаптувати і для інших GPU.

Таким чином, AMD продовжує стратегію розширення підтримки своїх технологій на старіші покоління відеокарт, що особливо важливо для користувачів Radeon RX 7000 і Radeon RX 6000, які не планують апгрейд найближчим часом.

