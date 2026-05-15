У Києві значно збільшили кількість груп оповіщення ТЦК: яка причина

У Києві посилюють мобілізаційні заходи. Кількість службовців у групах оповіщення збільшено на 40%. Про це повідомив в.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань можливих порушень законодавства України у сфері оборони.

"За останній час кількість груп оповіщення дійсно збільшена - збільшена штатна кількість людей у групах оповіщення. І все це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних заходів", - повідомив Кравченко.

За його словами, це підсилення відбулося приблизно за останні три-чотири місяці.

Він уточнив, що збільшено "орієнтовно на 40%".

"В минулому році було розформовано роти охорони в ТЦК і на базі цього було створено взвод охорони і взвод оповіщення. Зараз кількість в зводі оповіщення збільшена", - наголосив Кравченко.

Він вважає, що виникнення конфліктних ситуацій під час заходів з оповіщення населення, наприклад, у громадському транспорті, не є нормальним явищем, але, за його словами, Україна "перебуває у стані екзистенційної війни, і зараз питання фіналу цієї війни ще відкрите". Тож, як відзначає Кравченко, брати участь у захисті України має кожен свідомий громадянин.

"Якщо громадянин несвідомий - держава має право застосовувати засоби примусу для того, щоб вижити як держава", - сказав посадовець.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони розглядають можливість трансформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) в "Офіси Резерву+" з окремими підрозділами - офісами комплектування та офісами супроводу.

Також в Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації змінилися окремі правила вступу до військових закладів вищої освіти. У Міністерстві оборони роз’яснили, чи обов’язково проходити територіальні центри комплектування (ТЦК) перед подачею документів.

