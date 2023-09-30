Злочинцеві загрожує черговий термін ув'язнення.

Хоча вчені прогнозують, що в разі зомбі-апокаліпсису його епіцентром стане Нью-Йорк, виживати в цих умовах готуються і далеко за його межами. Цього тижня 30-річний Остін Гігер з американського штату Орегон увірвався на американський прикордонний пост, де вчинив злочин, який пояснив підготовкою до життя в умовах зомбі-апокаліпсису.

Як пише Newsweek, Гігер вкрав два бронежилети вартістю 3000 доларів кожен, радіоприймач вартістю 5000 доларів, куртку прикордонника вартістю 200 доларів, набої на 20 доларів, перцевий балончик за 20 доларів і магазин для патронів за 30 доларів. У краденій куртці та бронежилеті чоловіка упіймав агент прикордонного патруля, що відреагував на тривогу.

Гігер спершу називався агентом прикордонної служби, але пізніше заявив, що він цивільна особа і просто готується до зомбі-апокаліпсису.

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"Гігер заявив, що він увійшов через двері будівлі і почав брати речі, які йому були потрібні, щоб захистити себе. Гігер заявив, що вірить, що перебуває в зомбі-апокаліпсисі", – написав спеціальний агент Національної безпеки США Джессі Міллер у кримінальній скарзі, поданій до суду.

Агенти прикордонного патруля встановили, що обвинувачений має судимість за тяжкі злочини в Орегоні і перебував на випробувальному терміні з початку квітня. Тепер йому загрожує новий термін – в понеділок, 2 жовтня, суд ухвалюватиме рішення про його затримання.

Зомбі-апокаліпсис - цікаві новини

Нашестю зомбі присвячено чимало фільмів, серіалів та відеоігор. Тож вчені прогнозують, що у разі настання гіпотетичного зомбі-апокаліпсису люди першою чергою будуть орієнтуватися на інформацію з популярної культури.

Вони розробили статистичну модель виживання за таких умов та розповіли, хто допоможе людству вижити під час зомбі-апокаліпсису.

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