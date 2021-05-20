За словами актриси, на час зйомок їй довелося закрити ніс та вуха, щоб туди не могли залізти бджоли.

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі взяла участь у фотосесії з роєм бджіл, щоб привернути увагу до проблеми їхнього зникнення. Фотосесія присвячена Всесвітньому дню бджіл, який відзначається 20 травня.

Відео зі зйомок опубліковано на YouTube-каналі National Geographic.

За допомогою цієї фотосесії Джолі хоче привернути увагу до необхідності захисту комах та спільної програми ЮНЕСКО та косметичного дому Guerlain Women for Bees. В рамках неї жінок навчають працювати з бджолами: розводити їх та захищати їх місця проживання по всьому світу.

«Було просто приємно перебувати в контакті з цими прекрасними істотами. Звичайно, був гул та довелося бути дійсно нерухомою, що для мене нелегко», – поділилася акторка.

Фотосесія з бджолами: що ще відомо

Читайте також"Воскресіння" тижня: загиблі на "Укрпошті" бджоли почали оживати (відео)Акторка 18 хвилин стояла нерухомо, при цьому жодна бджола її не вкусила.

За її словами, на час зйомок їй довелося закрити ніс та вуха, щоб туди не могли залізти бджоли.

Також актриса розповіла, що одна бджола залізла їй під сукню.

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Автор: Катерина Шварц