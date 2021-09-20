Птахів знайшли мертвими на пляжі неподалік від Кейптауна в ПАР з укусами навколо очей.

Рій бджіл вбив на пляжі в Південно-Африканській Республіці 63 африканських пінгвіни, які перебувають під загрозою зникнення.

Птахів знайшли мертвими в Саймонстауні, невеликому містечку неподалік від Кейптауна, де проживає колонія пінгвінів, пише The Guardian. Вид занесено в Міжнародну Червону книгу, адже чисельність представників різко скоротилася на початку XX століття внаслідок активного збору яєць.

Знайдені тіла відправили на експертизу. У жодного птаха не було виявлено зовнішніх фізичних пошкоджень, проте фахівці знайшли сліди від укусів бджіл навколо очей. Район, де загинули птахи, є національним парком, і медоносні бджоли - також частина місцевої екосистеми.

"Це дуже рідкісне явище. Ми не очікуємо, що це відбуватиметься часто, це випадковість. ... На місці події також були мертві бджоли", - розповів ветеринар Девід Робертс з Південноафриканського фонду охорони прибережних птахів.

Раніше в Чилі врятували пінгвіна, який заблукав на узбережжі. А в Болівії бджоли атакували гравців під час футбольного матчу. Спортсменам довелося лягти на газон, а також захищатися скрученими футболками. Матч перервали, і просто на полі розпалили вогонь.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова