Сибіга перелічив злочини Лукашенка і закликав Захід покарати його

Лукашенко продовжує допомагати Москві в її геноцидній війні проти України, зазначив міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із проханням, аби режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка відчув адекватний тиск за злочини проти українського народу, які він здійснює разом з ініціатором війни Володимиром Путіним. Про це йдеться у заяві МЗС у Telegram.

Як пояснив Сибіга, сьогоднішні санкції проти Лукашенка та його режиму є відповідною, необхідною та адекватною реакцією на гібридні й безпекові загрози, які він становить для України та решти Європи.

Міністр нагадав, що режим у Мінську є співучасником злочину агресії Росії проти України, адже Лукашенко "надав білоруську територію для нападу і продовжує допомагати Москві в її геноцидній війні проти України – ресурсами, компонентами, матеріалами, обходом санкцій і навіть системою ретрансляційних станцій для управління ударними дронами".

"Ми закликаємо партнерів наслідувати наш приклад і забезпечити, щоб Лукашенко зазнав адекватного тиску за свої злочини разом із Путіним, за його пригнічення білоруського народу та за те, що він краде можливості і майбутнє у поколінь білорусів", - наголосив Сибіга.

За словами глави МЗС, в Україні вірять у європейське майбутнє білоруського народу після того, як він звільниться від гніту Лукашенка.

"У майбутньому ми будемо готові прийняти демократичну Білорусь у форматі Люблінського трикутника разом із Польщею та Литвою. Білорусь належить до Європи, а не до "русского мира"", - додав Сибіга.

Санкції проти Лукашенка

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про застосування санкції проти білоруського диктатора Лукашенка. Також Україна активізує протидію всім формам його сприяння російським окупантам, які вбивають українців. Офіційний Київ буде працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект.

