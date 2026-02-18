Зеленський звинуватив РФ у затягуванні перемовин у Женеві

Перший день зустрічей у Женеві виявився непростим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби представники Російської Федерації не намагалися затягувати переговори, то вже б можна було вийти на фінальний етап дипломатичного процесу.

Як повідомив глава держави в соціальній мережі Facebook, він провів нараду з українською командою перед початком сьогоднішньої роботи делегацій у Женеві.

"Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап", - повідомив Зеленський.

Президент подякував американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії.

"Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень", - додав Зеленський.

Як повідомив президент, серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

"Вдячний нашим представникам за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив. Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо", - заявив Зеленський.

Переговори у Женеві

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого відбувся перший день зустрічей у Женеві між делегаціями України, США та Росії. Серед іншого, обговорення стосувалися політичного і військового блоків.

При цьому західні медіа повідомляли про відсутність якогось прогресу у перший день переговорів.

Сьогодні, 18 лютого, у Женеві пройшов другий день тристоронніх переговорів між делегаціями України, США і Російської Федерації, переговори тривали близько двох годин. Російська сторона назвала переговори "важкими, але дыловими" і анонсувала новий раунд найближчими днями. З українського боку, крім підтвердження закінчення переговорів, інших коментарів не надходило.

