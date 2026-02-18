Путін таємно володіє долями у VK та Max: журналіст розкрив схему

Розслідувач стверджує, що через племінника Михайла Шеломова президент РФ може зберігати частку в "Согазі", який є акціонером VK і пов’язаний із платформою Max.

Правитель РФ Володимир Путін може опосередковано володіти часткою у компаніях VK і Max через свого двоюрідного племінника Михайла Шеломова. Про це заявив журналіст-розслідувач Андрій Захаров, передає "Дождь".

За його даними, до приходу Путіна до влади Шеломов працював фотографом, однак згодом на нього були оформлені багатомільярдні частки в страховій компанії "Согаз" та структурах, пов’язаних із банком Юрія Ковальчука. При цьому, як стверджує Захаров, формальний власник активів веде непублічний спосіб життя та мешкає у звичайному таунхаусі в Санкт-Петербурзі.

"Согаз" є однією з найбільших страхових компаній Росії з річною виручкою понад 150 млрд рублів. До початку повномасштабної війни проти України Шеломову належало 12% компанії. Після запровадження санкцій структура акціонерів "Согаза" була прихована.

Водночас, за даними бухгалтерської звітності компанії "Акцепт", що належить Шеломову, він і надалі може володіти часткою в "Согазі". У відкритих звітах також зазначалося, що "Согаз" є акціонером VK, що потенційно пов’язує структури з цифровими активами, зокрема платформою Max.

Клан Путіна - хто стоїть за мільярдами диктатора

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін створив безпрецедентну систему "кумівства" у вищих державних кабінетах. Щонайменше 24 його родичі обіймають посади у державних структурах, енергетичних гігантах і банках.

Як йдеться у розслідуванні журналістів "Проєкт", більшість із високопоставлених родичів Путіна пов’язані з величезними бюджетами та прибутковими корпораціями. Це – рекорд за останнє століття серед російських правителів.

