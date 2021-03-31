Поліція шукає викрадача фламінго / фото REUTERS
Із зоопарку німецького міста Хамм викрали самку фламінго.
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Огорожа загону, де живуть фламінго, не пошкоджена.
Працівники звіринця впевнені - самотужки фламінго вибратися не могла.
На "чорному ринку" вартість такого птаха досягає декількох тисяч євро.
Поліція шукає викрадача, а в зоопарку сподіваються, що фламінго вдасться знайти завдяки спеціальній мітці, яка є у всіх його жителів.
Із зоопарку німецького міста Хамм викрали самицю фламінго
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