На "чорному ринку" вартість такого птаха досягає декількох тисяч євро.

Із зоопарку німецького міста Хамм викрали самку фламінго.

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Огорожа загону, де живуть фламінго, не пошкоджена.

Працівники звіринця впевнені - самотужки фламінго вибратися не могла.

На "чорному ринку" вартість такого птаха досягає декількох тисяч євро.

Поліція шукає викрадача, а в зоопарку сподіваються, що фламінго вдасться знайти завдяки спеціальній мітці, яка є у всіх його жителів.

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Автор: Людмила Жерновська