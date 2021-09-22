Малюк народився три місяці тому, але мати його ховала від сторонніх.

Вперше після народження відвідувачі харківського екопарку побачили маленьке дитинча рисі. Він народився ще три місяці тому.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У пари рисей народився хлопчик, але мати ховала його весь цей час від сторонніх очей. У дитинчати поки немає імені, але він вже став улюбленцем гостей екопарку. Малюк досить спритно бігає по вольєру та пустує.

У пари рисей це первісток. Вони прибули до Харкова чотири роки тому. Самець приїхав з Риги, а ось його наречену пізніше привезли в екопарк із західної частини країни. У неї була серйозно травмована капканом лапа й в екопарку вона проходила реабілітацію.

Як раніше повідомляв УНІАН, у харківському екопарку народилися двоє дитинчат ягуара. Це перше потомство ягуарів, які живуть там вже три роки. Малюків стали випускати у вуличний вольєр тільки через півтора місяця.

Брат і сестра швидко ростуть, п'ють материнське молоко і потихеньку починають їсти м'ясо. Ягуари живуть в екопарку вже три роки, але вперше привели потомство.

Автор: Анастасія Горбачова