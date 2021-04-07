За даними вчених, якщо викиди парникових газів будуть рости з сучасними темпами, до кінця XXI століття в тундрі блискавки будуть виникати приблизно у 2,5 рази частіше, а в тайзі - на 85%.

Вчені з Каліфорнійського університету передрекли Арктиці катаклізми через блискавки, яких стане більше в результаті зміни клімату.

Їх дослідження опубліковано в науковому журналі Nature Climate Change.

Вони припустили, що в регіоні може різко зрости число пожеж, але не змогли дати точних прогнозів про наслідки явища.

Вчені вивчили роль блискавок в пожежах на Алясці у 2015 і 2019 роках, а також проаналізували дані супутників NASA. Кліматологи створили комп'ютерну модель для передбачення змін частоти блискавок у міру зростання температур і в результаті інших проявів глобального потепління.

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За їхніми даними, якщо викиди парникових газів будуть рости з сучасними темпами, до кінця XXI століття в тундрі блискавки будуть виникати приблизно у 2,5 рази частіше, а в тайзі - на 85%. В середньому додаткові градуси глобального потепління можуть збільшувати частоту блискавок приблизно на 40% в тундрі і на 25% на всьому Заполяр'ї.

Як попередили фахівці, пожежі можуть не тільки викликати різкі перебудови екосистем в Заполяр'ї, а й сприяти зростанню температур і прискоренню танення вічної мерзлоти у верхніх шарах грунту.

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Автор: Денис Прядко