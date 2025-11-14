Біткойн втратив 20% вартості за півтора місяці на загальну суму понад 450 мільярдів доларів.

Біткойн впав ще на 3,9%, до 97 956 доларів за койн, посиливши спад, який з початку жовтня знищив більше 450 мільярдів доларів вартості криптовалюти. Про це повідомляє Bloomberg.

Різке падіння почалося в минулому місяці, коли майже 19 мільярдів доларів крипто-кредитного плеча (позикові кошти, які біржа надає трейдерам) було ліквідовано за один день – удар, який змінив настрої щодо цифрових активів.

Аналітики стверджують, що криптовалютний ринок увійшов у підтверджений ведмежий режим (тривалий період на фінансовому ринку, під час якого ціни на активи зазнають значного і безперервного падіння, як правило, на 20% або більше).

Серед ознак ведмежого ринку називають ослаблення вливань з боку біржових фондів, продажі з боку довгострокових інвесторів та слабку активність звичайних покупців.

Спад відбувається на тлі відновлення волатильності на світових ринках. Короткочасне зростання акцій США на початку цього тижня, спричинене очікуваннями завершення урядового шатдауну, припинилося.

Через затримку ключових економічних звітів трейдери переглядають оцінку того, чи знизить Федеральна резервна система ставки у найближчій перспективі, що створює новий тиск на крипто- та технологічні акції.

Втім Bloomberg зазначає, що біткойн залишається приблизно на 5% вищим за показники, що були на початку року. З моменту президентських виборів у США 2024 року він зріс більш ніж на 40%. Але цей імпульс різко сповільнився.

Проте подальше зниження криптовалюти складно прогнозувати. Ведмежі ринки літа 2024 року та початку 2025 року призвели до збитків від 30% до 40%. Зараз біткойн впав більш ніж на 20% від свого максимуму 2025 року, і поки що демонструє мало ознак сталого відновлення.

За даними криптобіржі Binance, станом на 15:37 біткойн торгувався на рівні 95 028,19 долара за монету.

Падіння ціни на біткойн: динаміка та причини

На минулому тижні вартість біткойна вперше з червня опустилася нижче позначки в 100 тисяч доларів. Падіння пояснювали постійними продажами на спотовому ринку. За прогнозами, воно може тривати до весни наступного року.

Обвал на ринку крипти стався 10 жовтня внаслідок заяви президента США Дональда Трампа про підвищення мит для Китаю і посилення контролю за експортом програмного забезпечення.

