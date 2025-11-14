Гринчук і Галущенко більше не можуть брати участі у засіданнях РНБО.

Президент України Володимир Зеленський вирішив вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка на тлі викриття величезної корупції у галузі енергетики.

Про це йдеться в указі глави держави №845/2025 від 14 листопада 2025 року.

Зокрема, Галущенко та Гринчук більше не можуть брати участі у засіданнях РНБО та ухвалювати рішення в межах цього координаційного органу.

Відео дня

Корупційний скандал в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію "Мідас" із викриття високорівневої злочинної організації, що діяла у сфері енергетики. До створення масштабної корупційної схеми причетні високопосадовці, політики та бізнесмени. Через корупційну схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"), виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет") та інші особи.

На засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор САП зачитав інформацію про те, що міністерка енергетики Світлана Гринчук щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка. Сама Гринчук відповіла журналістам під час телефонного дзвінка, що "нічого про це не чула", а потім кинула слухавку та перестала відповідати.

За даними ЗМІ, Гринчук та Галущенко зв'язують давні й міцні стосунки. Гринчук навіть змінила Галущенка на посту міністра енергетики 17 липня. А до цього вона була його заступницею.

Вас також можуть зацікавити новини: