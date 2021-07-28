Фахівці прогнозують, що до кінця століття температура повітря підвищиться на 3 градуси, що призведе до змін в екосистемах світу.

Наслідки зміни клімату стають все більш відчутними. Погода вже не відповідає порам року, температура повітря продовжує підійматися, а за дощами все частіше йдуть повені. За останні 50 років, за даними ООН, почастішали небезпечні природні явища, такі як посухи, шторми, повені та екстремальні температури.

У свіжій доповіді ООН "Зміна клімату 2021: дані фізичних наук" фахівці прогнозують, що до кінця століття температура повітря підвищиться на 3 градуси, що призведе до змін в екосистемах світу.

В ООН вважають, що пандемія COVID-19 "стала попередженням того, що ситуація може ще більше погіршитися, якщо ми не змінимо свою поведінку".

За останні 50 років у світі від посухи померли 650 тисяч осіб, через шторми - понад 577 тисяч, через повені - майже 59 тисяч, через екстремальні температури - майже 56 тисяч осіб.

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Вчені стверджують, що природні катаклізми є наслідком діяльності людини:

Викиди парникових газів;

Спалювання викопних видів палива, вугілля, газу і нафти;

Активне будівництво;

Розчищення землі під землеробство;

Використання енергії;

Вихлопи авто і авіатранспорту;

Вирубка лісів і водно-болотних територій, які могли б накопичувати вуглекислий газ.

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Згідно зі спеціальним звітом Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, зростання температури на півтора градуса призведе до катастрофічних наслідків і нерівності в суспільстві, не кажучи вже про три градуси, які прогнозують фахівці в останньому звіті ООН.

Вчені попереджають про ймовірність спалахів небезпечних хвороб, таких як малярія, лихоманка Денге, алергія.

Кліматичні зміни можуть вплинути на баланс прав людини - від прав на воду і їжу, до прав на належне житло. Підвищення температури впливає і на врожайність - заморозки і дощі навесні і спека влітку знищили урожай фруктів і ягід в Україні.

Серед інших небезпечних наслідків зміни клімату:

Підвищення інтенсивності і частоти ураганів, повеней, посухи і штормів;

Опустелювання територій і зниження запасів води;

Зниження вилову в рибній промисловості і знищення коралових рифів;

Втрата цінних середовищ жител, біорізноманіття, важливих екосистем.

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Згідно зі звітом МГЕЗК, щоб запобігти зростанню температури, викиди парникового газу, вироблені людиною, повинні скоротитися на 50% до 2030 року. Людство повинно перейти на зелену енергію, щоб зменшити виробництва тепла і електрики. Також важливо пересісти з автомобіля на велосипед, адже на транспорт припадає 14% всіх викидів CO2. Наприклад, в ООН пропонують використовувати не тільки електромобілі, а й електровелосипеди та електросамокати.

Виконавчий секретар ООН зі зміни клімату Патрісія Еспіноса вважає, що рішення, які повинні бути прийняті в цьому році, визначать, чи буде можливо обмежитися збільшення температури на півтора градуса, або ж світ піде протилежним шляхом.

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Автор: Денис Прядко