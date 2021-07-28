Наслідки зміни клімату стають все більш відчутними. Погода вже не відповідає порам року, температура повітря продовжує підійматися, а за дощами все частіше йдуть повені. За останні 50 років, за даними ООН, почастішали небезпечні природні явища, такі як посухи, шторми, повені та екстремальні температури.
У свіжій доповіді ООН "Зміна клімату 2021: дані фізичних наук" фахівці прогнозують, що до кінця століття температура повітря підвищиться на 3 градуси, що призведе до змін в екосистемах світу.
В ООН вважають, що пандемія COVID-19 "стала попередженням того, що ситуація може ще більше погіршитися, якщо ми не змінимо свою поведінку".
За останні 50 років у світі від посухи померли 650 тисяч осіб, через шторми - понад 577 тисяч, через повені - майже 59 тисяч, через екстремальні температури - майже 56 тисяч осіб.
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Зміни клімату у світі - причини
Вчені стверджують, що природні катаклізми є наслідком діяльності людини:
- Викиди парникових газів;
- Спалювання викопних видів палива, вугілля, газу і нафти;
- Активне будівництво;
- Розчищення землі під землеробство;
- Використання енергії;
- Вихлопи авто і авіатранспорту;
- Вирубка лісів і водно-болотних територій, які могли б накопичувати вуглекислий газ.
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Зміни клімату у світі - наслідки
Згідно зі спеціальним звітом Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, зростання температури на півтора градуса призведе до катастрофічних наслідків і нерівності в суспільстві, не кажучи вже про три градуси, які прогнозують фахівці в останньому звіті ООН.
Вчені попереджають про ймовірність спалахів небезпечних хвороб, таких як малярія, лихоманка Денге, алергія.
Кліматичні зміни можуть вплинути на баланс прав людини - від прав на воду і їжу, до прав на належне житло. Підвищення температури впливає і на врожайність - заморозки і дощі навесні і спека влітку знищили урожай фруктів і ягід в Україні.
Серед інших небезпечних наслідків зміни клімату:
- Підвищення інтенсивності і частоти ураганів, повеней, посухи і штормів;
- Опустелювання територій і зниження запасів води;
- Зниження вилову в рибній промисловості і знищення коралових рифів;
- Втрата цінних середовищ жител, біорізноманіття, важливих екосистем.
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Зміни клімату - шляхи вирішення
Згідно зі звітом МГЕЗК, щоб запобігти зростанню температури, викиди парникового газу, вироблені людиною, повинні скоротитися на 50% до 2030 року. Людство повинно перейти на зелену енергію, щоб зменшити виробництва тепла і електрики. Також важливо пересісти з автомобіля на велосипед, адже на транспорт припадає 14% всіх викидів CO2. Наприклад, в ООН пропонують використовувати не тільки електромобілі, а й електровелосипеди та електросамокати.
Виконавчий секретар ООН зі зміни клімату Патрісія Еспіноса вважає, що рішення, які повинні бути прийняті в цьому році, визначать, чи буде можливо обмежитися збільшення температури на півтора градуса, або ж світ піде протилежним шляхом.