Єврокомісія представила план боротьби зі змінами клімату до 2050 року.

В ЄС планують з 2035 року заборонити продаж автомобілів з дизельними і бензиновими двигунами.

Це передбачено програмою боротьби зі змінами клімату до 2050 року, що отримала назву Fit for 55, яку Європейська комісія представила сьогодні, повідомляє Deutsche Welle.

Передбачається, що ці заходи дозволять скоротити викиди двоокису вуглецю в усіх сегментах європейської економіки, включаючи виробництво електроенергії, автомобільний і житловий сектори, а також судноплавство, авіацію і сільське господарство. У 2030 році викиди мають скоротитися на 55% в порівнянні з рівнем 1990 року, а до 2050 року їх слід звести до нуля.

Читайте такожУкраїнці активно пересідають на електромобілі: що купують і скільки готові заплатити

Один з ключових пунктів реформи - запровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання (ТВР), який передбачає митні збори з товарів, що ввозяться в ЄС залежно від їх вуглецевого сліду. Таким чином у Брюсселі сподіваються захистити своїх виробників, оскільки посилення кліматичного регулювання в ЄС підвищує їхні витрати і погіршує їхні конкурентні позиції в порівнянні з виробниками з країн з менш жорстким регулюванням.

Ще один основний пункт кліматичної програми ЄК - розширення діючої системи торгівлі квотами на викиди CO2 (ETS) шляхом включення в неї нових галузей економіки, що має прискорити темпи декарбонізації. Так, Брюссель хоче запровадити квоти на викиди, вироблені автомобільним сектором і під час обігріві будівель.

Євросоюз має намір істотно посилити стандарти викидів для нових автомобілів у наступні 15 років. До 2030 року у нових автомобілів повинні скоротитися викиди шкідливих газів на 55% в порівнянні з 2021 роком. З 2035 року в Євросоюзі повинен бути припинений продаж нових машин з дизельними і бензиновими двигунами. Крім того, пропонується на основних автомагістралях в ЄС через кожні 60 кілометрів побудувати зарядні станції для електромобілів, а через кожні 150 кілометрів - для машин на водневому пальному.

План Єврокомісії повинні затвердити всі країни ЄС і Європарламент. Очікується, що дискусії триватимуть не менш як рік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва