З пандемією викиди, що засмічують наші вулиці, значно збільшились.

Одноразові маски, хірургічні рукавички, крихітні пляшечки санітайзерів та вологі серветки стали такими ж звичними явищами, як і недопалки кілька років тому. Щоразу, коли хтось робить тест на коронавірус, викидається приблизно 10 грамів пластику.

Як розповів The Guardian доктор Крістіан Данн - старший викладач зоології в Університеті Бангора й борець за екологію, якби кожен дорослий та учень середньої школи у Британії проводив 2 тести на тиждень, це дало б понад 1 тисячу тонн сміття кожні сім днів.

За його словами, коронавірус змусив нас використовувати ще більше пластику, але це не означає, що треба відмовитись від проведення тестів на недугу.

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"Вони стоять на першому плані нашої здатності контролювати вірус і допомагати країнам повернутися до нормального життя", – наголосив він.

Також незліченні тонни пластику, використані при розробці, виробництві, транспортуванні та доставці вакцини, необхідні для боротьби з недугою. Пластик ще раз показав, яким універсальним та рятівним продуктом може бути. Однак викиди, що засмічують наші вулиці, значно збільшились.

Цікавим аспектом усього цього є феномен, який називається "театр гігієни". Його виявили нещодавно. Тобто приватні особи та компанії переконують, ніби борються з пандемією, але реального ефекту від них немає.

Усе починається від неодноразово неправильно змінених одноразових масок для обличчя до використання одноразових ламінованих меню в ресторанах. Втім, як можна збалансувати використання пластику?

Крістіан Данн наголосив, що, наприклад, одноразова маска для обличчя може завдати шкоди клімату в 10 разів більше, ніж бавовняна багаторазова. Так, у Британії мінімум 53 мільйони одноразових масок щодня відправляються на звалища та можуть забруднювати океан.

"Нам потрібно рухатись до "уважної зручності": приділяти трохи більше уваги нашим діям і бути дещо уважнішим один до одного та до планети", – наголосив науковець.

Крім цього, продажі на виніс зросли до 600% під час локдауну. Це теж приносить гору одноразового пластику на звалище. Прикладом так званої уважної зручності може бути схема, згідно з якою всі кафе в місті використовуватимуть один і той же тип багаторазових чашок. Клієнти платять заставу за чашку, яку можна повернути будь-якому з них. Схожу схему можна використовувати й для доставок їжі.

За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, щороку у світі щонайменше 8 мільйонів тонн пластику потрапляє у воду як відходи.

Боротьба з пластиком в Європі та Україні: що відомо

З 1 січня 2022 року в Україні будуть заборонені використання та продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування.

З березня 2022 року з українських магазинів щезнуть тонкі та надтонкі пакети.

В ЄС 3 липня набула чинності директива, яка забороняє використання певних видів пластикової продукції.

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Автор: Вікторія Гордієнко