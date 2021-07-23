Загибель товстолобів може бути пов’язана з потраплянням у турбіни греблі ДніпроГЕС.

Масова загибель товстолоба в Запорізькій області може бути пов’язана з роботою греблі ДніпроГЕС, яка не обладнана пристроями для захисту риби від потрапляння в працюючі турбіни.

Про це повідомили у Державному агентстві рибного господарства та меліорації.

"Можлива причина - скид товстолобика через турбіни ГЕС, на що вказують механічні пошкодження тулубу риб (рубані рани, в основному голів)", – йдеться у повідомленні.

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За дві доби, 21-22 липня, зафіксовано загибель 1071 екземплярів товстолоба. Частина загиблої риби у потоці води, що генерується ГЕС, випадає на дно та лишається не облікованою.

"Риба продовжує гинути із кожним включенням турбін. При цьому ГЕС рибозахисними пристроями не обладнано", – зазначили у відомстві.

Масова загибель риби у Запорізькій області

Цього тижня інспектори рибоохоронного патруля в Запорізькій області зафіксували масову загибель товстолоба поблизу греблі ДніпроГЕС. У загиблих риб виявили фізичні пошкодження тулуба – зокрема, рубані рани, відсутність частин тіла, в основному голів.

Автор: Ганна Нагорна