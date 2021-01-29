Наявність на товарі екоетикетки, надрукованої самою компанією, не є доказом екологічності продукту.

40 % виробників обманюють споживачів рекламуючи свій товар і позиціонуючи його як екологічний.

Такого висновку в результаті дослідження дійшла міжнародна мережа із захисту прав споживачів (ICPEN), яка викрила майже половину виробників у брехні щодо екологічності товарів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як пише видання, 40% заяв в рекламі як мінімум не відповідають дійсності та вводять потенційних покупців в оману.

Експерти вказали, що найчастіше виробники використовують грінвошінг-форму інтернет-маркетингу, яка навмисно плутає покупців.

В ICPEN виділили кілька ознак, за якими це можна зрозуміти. По-перше, варто насторожитися, якщо в рекламі використовуються бездоказові або абстрактні судження.

Виробник не може заявляти про те, що його товар зроблений з екологічно чистих продуктів і не надавати при цьому жодних доказів.

Крім того, наявність на товарі екоетикетки, надрукованої самою компанією, не є доказом екологічності продукту.

Також ознакою обману може служити приховування ключової інформації. Фахівці відзначили, що слова "еко", "біо" або "натуральний" самі по собі не гарантують, що продукт дійсно є екологічним.

Агрохімікати та ГМО

У грудні 2020 року Верховна Рада схвалила законопроект, який регулює ввезення і застосування не зареєстрованих в Україні пестицидів і агрохімікатів.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив проект закону, яким пропонується ввести штрафи за порушення правил безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами (ГМО).

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Автор: УНІАН