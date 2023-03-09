Цього дня внаслідок атаки росіян по Золочівському району загинули п'ятеро людей.

Знімок пса, який з глибоким сумом лежав на уламках рідного дому, зворушив мережу. Користувачі з інших країн вже пропонують свою допомогу у лікуванні чотирилапого.

Фото було зроблено кореспондентами "Суспільного" після ракетного удару по Золочівському району Львівської області й одразу облетіло мережу.

Українського песика помітили у Twitter. У спільноті "UNITED24" уточнили, що цього дня внаслідок атаки рашистів загинули п'ятеро людей: "Минулої ночі в результаті ракетного удару Росії у Львівській області загинули п'ятеро людей. У цього собаки на фото зараз немає ні будинку, ні господарів".

Відео дня

У коментарях користувачі бажали йому одужання, нового дому, а громадяни з інших країн - навіть особисту допомогу в підтримці потерпілого.

Зворушливі кадри з війни - актуальне

У лютому мережу облетіло зворушливе фото військового, що повертався з фронту. Чоловік мило тримав на руках кота. Як дізналися журналісти, військові деякий час доглядали за котом, врятувавши його від окупантів, але коли ситуація на передовій стала загострюватися, знайшли йому сім'ю у Києві і особисто привезли новій господині.

Особливу увагу користувачів мережі привернув знімок дівчини, яка дивом вижила після удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі. У момент влучання вона перебувала у ванній.

Масований удар по Україні 9 березня - наслідки у Львівській області

У ніч з 8 на 9 березня російські окупанти здійснили пуск 81 ракети, в тому числі "Калібрів" і "Кинджалів", а також дронів-камікадзе по Україні. Влучання, зокрема, зафіксовані у Києві, Житомирі, Львівській, Одеській та Харківській області.

У Львівській області ракети потрапили в житлову зону Золочівського району, зруйнувавши три будинки та вбивши п'ятьох людей.

Сьогоднішню атаку рашисти назвали "актом відплати".

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