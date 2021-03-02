Минулого року компанія завершила найбільший екологічний проект в історії України.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" в 2020 році направила понад 200 млн дол. на екологічні проекти і планує в поточному році збільшити цю цифру.

Про це в інтерв'ю The Brussels Times повідомив генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

«В цілому в 2020 році ми направили понад 200 млн дол. на екологічні проекти, і в цьому році ми плануємо збільшити цю цифру", - сказав Риженков.

Також він повідомив, що минулого року компанія завершила найбільший екологічний проект в історії України - реконструкцію аглофабрики на ММК ім. Ілліча, що дозволило в рази знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

"Тільки минулого року "Метінвест" завершив основні роботи по найбільшому екологічному проекту в історії України – реконструкції аглофабрики на ММК ім. Ілліча. Будівельні роботи активно велися останні п'ять років, при цьому інвестиції перевищують 160 млн дол. наших власних коштів" - зазначив він.

За словами Риженкова, поточний рік для "Метінвесту" особливий, так як компанія відзначатиме своє 15-річчя і планує реалізувати масштабну інвестиційну програму.

«Цього року ми відзначаємо наше 15-річчя і плануємо реалізувати масштабну інвестиційну програму – ключові проекти, спрямовані на розвиток і підвищення внутрішньої ефективності, а також на майбутнє. Це буде одним із знакових подій. При цьому ми продовжимо інвестувати в наші екологічні проекти зі зниження вуглецевого сліду, це важлива частина наших заходів щодо ESG", - сказав він.

Довідка УНІАН. Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

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Автор: УНІАН