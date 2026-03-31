Можуть загинути рідкісні гіганти: буріння у Мексиканській затоці матиме жахливі наслідки

Один із найрідкісніших китів у світі опинився під загрозою через плани буріння в Мексиканській затоці, які просуває адміністрація президента США Дональда Трампа, пише The Independent. Вчені побоюються, що ці ініціативи можуть призвести до зникнення цього виду.

Як зазначається, кити Райса, що перебувають під загрозою, усе життя проводять у Мексиканській затоці, через що особливо вразливі до зіткнень із суднами, шумового забруднення, розливів нафти та змін клімату - факторів, які, за оцінками експертів, лише посиляться зі збільшенням бурових робіт.

Під загрозою також опиняються інші види, зокрема ламантини та морські черепахи, що перебувають під охороною.

На тлі зростання цін на енергоносії, спричиненого війною з Іраном, міністр оборони США Піт Хегсет апелював до міркувань національної безпеки, намагаючись домогтися винятку з законів про захист зникаючих видів. Наразі ці норми забороняють дії, що можуть зашкодити або призвести до загибелі охоронюваних тварин.

Міністерство внутрішніх справ США має розглянути це питання у вівторок на засіданні комітету з питань зникаючих видів. Цей орган, відомий як "Божественна рада", має повноваження схвалювати федеральні проєкти навіть у випадках, коли вони можуть призвести до зникнення виду.

Кити Райса, више ЗМІ, це єдиний вид китів, який постійно мешкає в Мексиканській затоці, де, за оцінками вчених, залишилося менше ніж 100 особин, а можливо - навіть менше ніж 50. Окремим видом його визнали лише у 2021 році. Зазвичай ці кити мешкають у вузькій зоні на північному сході затоки на глибинах від 100 до 400 метрів.

Вони мають досить вибагливий раціон: вдень пірнають на дно в пошуках жирної риби, а вночі відпочивають біля поверхні. Через це, за словами професора біології з Міжнародного університету Флориди Джеремі Кішка, вони фактично "живуть на межі". Це пов’язано з тим, що їм потрібен специфічний корм, на який можуть вплинути буріння та інші зміни в затоці, а також із ризиком зіткнення з суднами вночі.

Додаткову небезпеку становить шум та глобальне потепління, пов’язане зі спалюванням викопного палива, що може змінити ареал проживання здобичі ссавців.

Кити також чутливі до забруднення: значна частина їхньої і без того малої популяції, ймовірно, загинула під час розливу нафти на базі Deepwater Horizon у 2010 році. Кішка зазначив:

"Те, що ми бачимо сьогодні, - це вид, якому просто не пощастило: невеликий ареал, спеціалізоване харчування і життя в середовищі, яке і без того складне через вплив людини".

За словами керівниці відділу охорони природи та управління в Акваріумі Нової Англії Летіс ЛаФейр, багато наслідків зміни клімату вже "закладені" і триватимуть навіть у разі негайної відмови від викопного палива. Втім, ініціатива адміністрації Трампа, за її словами, лише посилює як короткострокові локальні ризики, так і довгострокові загрози для виду.

Що відомо про інші види

Хоча в урядових документах прямо згадуються кити Райса, за словами вчених, інші види, що перебувають під загрозою або охороною, також можуть постраждати від розливів нафти та інших ризиків.

"Океан - це єдина система, тому подібні дії в одному місці мають наслідки для всієї акваторії", - зазначила ЛаФейр.

Наприклад, щороку сотні морських черепах - зокрема зникаючих кемпс-рідлі та логерхедів - рятують і реабілітують, після чого випускають у Атлантичний океан, звідки вони повертаються до місць розмноження у Мексиканську затоку.

Директор програми захисту морських ссавців Ради захисту природних ресурсів Майкл Джасні попереджає, що наслідки можуть бути значно ширшими: "Йдеться не лише про черепах - це і ламантини, і журавлі-крикуни, і різні морські птахи, і кити Райса, і кашалоти, і корали, що перебувають під загрозою зникнення. Фактично це стосується кожного виду, який є під загрозою в Мексиканській затоці".

Що таке "Божественна рада"

Цей орган було створено у 1978 році як механізм, що дозволяє робити винятки із закону про зникаючі види, якщо аналіз витрат і вигод показує, що це єдиний спосіб досягти економічної вигоди на національному або регіональному рівні.

Комітет складається з семи осіб: його очолює міністр внутрішніх справ США, до складу також входять п’ятеро федеральних посадовців, а зацікавлені штати мають один спільний голос. Для ухвалення рішення про виняток необхідно щонайменше п’ять голосів.

За всю історію комітет лише двічі надавав такі винятки. Перший стосувався будівництва дамби на річці Платт, яка вважалася важливим середовищем існування журавлів-крикунів, однак у підсумку було досягнуто компромісу, що забезпечив додатковий захист і навіть покращення екосистеми.

Другий випадок був пов’язаний із вирубкою лісів у середовищі проживання північної плямистої сови, однак запит відкликали після позову екологічних організацій, які заявили, що рішення комітету було політично вмотивованим і порушувало процедури.

За словами Джасні, існує ризик, що адміністрація Дональда Трампа прагне послабити суворий контроль над такими винятками і "перетворити цей механізм на інструмент, який можна застосовувати будь-коли і майже з будь-якого приводу".

Якщо це стане можливим буріння в Мексиканській затоці, додає фахівець, то немає гарантії, що цю практику не поширять на Каліфорнію чи Аляску.

"Якщо можна просто оголосити надзвичайну ситуацію і знищувати морських черепах, ламантинів чи китів, тоді жоден вид не буде у безпеці", - підсумував він.

