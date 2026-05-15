Google 'урізала' безкоштовне сховище для нових користувачів до 5 ГБ

Щоб розблокувати повний обсяг, тепер потрібно прив’язати номер телефону.

Google почала тестувати нове обмеження: замість звичних 15 ГБ безкоштовного хмарного сховища деякі користувачі отримують лише 5 ГБ. Щоб розблокувати повний обсяг, тепер потрібно прив'язати номер телефону.

Про перші зміни повідомили користувачі Reddit, які помітили, що під час створення нового облікового запису Google система пропонує лише 5 ГБ пам'яті для Gmail, Google Drive та Google Photos. При цьому сервіс показує окрему пропозицію – збільшити обсяг до 15 ГБ після підтвердження номера телефону.

Пізніше представники компанії підтвердили Android Authority, що Google дійсно проводить тестування нової політики зберігання даних. Експеримент нібито спрямований на підвищення безпеки облікових записів та поліпшення механізмів відновлення доступу.

Відео дня

Зміни поки що стосуються лише нових облікових записів в окремих регіонах, але в яких саме, не уточнюється. Якщо під час створення облікового запису вказати номер телефону, Google, як і раніше, надає 15 ГБ.

ЗМІ пов'язують нововведення зі спробою компанії боротися з масовим створенням одноразових облікових записів, які використовувалися для отримання безкоштовного сховища. Водночас користувачі вважають це обмеження спробою Google посилити збір персональних даних через обов'язкову прив'язку телефону.

При цьому зміни поки що не стосуються вже чинних облікових записів – для них зберігаються колишні умови з 15 ГБ безкоштовного сховища, яке використовується Gmail, Google Диском, Google Фото та резервними копіями популярних месенджерів.

Раніше стало відомо, що Google Chrome почав непомітно завантажувати на диск ШІ-модель вагою 4 ГБ без запиту користувача. Йдеться про Gemini Nano – вона потрібна для нейромережевих функцій браузера.

Вас також можуть зацікавити новини: