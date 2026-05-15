Обмінники занижують курс 'старих' доларів: голова НБУ пояснив, чи це законно

Пишний закликав громадян інформувати Нацбанк про подібні випадки.

На валютному ринку України трапляються випадки, коли банки та обмінні пункти пропонують гірший курс для доларів старого зразка. Такі дії є неправомірними, тому українцям не слід погоджуватися на подібні умови, заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

Він зазначив, що в країні працює достатня кількість легальних пунктів обміну валют – як у банках, так і в небанківських фінансових установах, тож у споживачів є вибір.

"Ці практики є абсолютно неправомірними. Обмінних пунктів у країні вистачає – і в банках, і в небанківських фінустановах. Якщо клієнти погоджуються на такі сумнівні пропозиції, то вони ризикують", – сказав Пишний.

Відео дня

Водночас він підкреслив, що НБУ не може контролювати кожну операцію в обмінниках у режимі реального часу, однак реагує на всі відомі випадки порушень і застосовує заходи впливу до установ, які діють із порушенням правил. Пишний закликав громадян не погоджуватися на дискримінаційні умови обміну та інформувати про такі випадки для подальшого реагування.

"Ми не можемо стояти біля кожного операційного вікна, але реагуємо на відомі факти та вживаємо заходи впливу. Тому прошу: по-перше, відмовляйтеся від обміну на таких умовах; по-друге, повідомляйте Національний банк – ми будемо реагувати", – наголосив голова регулятора.

Обмін старих банкнот – останні новини

В Нацбанку попереджали, що банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ініхто не має права їх обмежувати. Так, уповноваженим установам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної держави.

У 2023 році НБУ посилив контроль над банками та обмінниками щодо прийняття банкнот через часті випадки, коли установи відмовляються обмінювати старі чи зношені купюри доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: