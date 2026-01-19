Вміє прикидатися мертвою: на Одещині 'спіймали' цікаву тварину (відео)

Зараз ці хижаки формують пари й разом мандрують у пошуках "помешкання".

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксовано єнотоподібних собак. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відповідне відео з фотопастки. На кадрах можна побачити двох тварин, які щось винюхують у землі.

За словами науковця, єнотоподібні собаки (Nyctereutes procyonoides) зустрічаються не часто у Нацпарку "Тузлівські лимани". Серед хижих тварин заповідника у них є конкуренти - борсуки, шакали, лисиці.

"Але вони давно є важливою частиною здорових природних екосистем. Зараз, в зимовий період, попри періодичні впливи війни на природні екосистеми, вони формують пари і разом мандрують в пошуках "помешкання" між барханами узбережжя Чорного моря. У них скоро починається шлюбний період", - пояснив дослідник.

Єнотоподібний собака: що відомо

Єнотоподібний собака (єнотоподібна уссурійська лисиця, мангут, уссурійський єнот, єнотка) - хижий всеїдний ссавець сімейства псових. Загальна довжина 65-80 см, з них хвіст становить 15-25 см, висота в загривку 33-40 см; маса - 4-6 кг влітку і до 10 кг взимку. Тіло кремезне, лапи короткі, голова невелика з короткою і гострою мордочкою і короткими вухами. З боків морди волосся довше, утворюють "баки".

У виборі житла ця тварина невибаглива, зазвичай як сховище їй служать нори борсуків і лисиць, рідше - вириті самостійно, а також ніші серед коренів дерев, ущелини скель, бурелом, торф'яні купи на болотах, стоги солома і сіна тощо. Для житла єнотоподібний собака використовує також людські споруди, навіть старі землянки, бліндажі та траншеї. Нори, що вириті самостійно, досить прості, завдовжки 1,5-3 м, іноді може бути кілька виходів.

За одне полювання в теплу пору року вона проходить до 7-10 км, але в снігу через короткі лапи сильно грузне. Всеїдна, харчується тваринною та рослинною їжею. Має добре розвинений зір, гірше - нюх і слух. Пересувається ця тварина переважно кроком, опустивши голову вниз. Бігає дуже повільно, через що з легкістю стає жертвою великих хижаків. Проте добре плаває.

За характером - неагресивна, для неї, на відміну від інших псових, характерна пасивна захист. У разі небезпеки воліє ховатися в густому чагарнику, у безвихідній ситуації затаюється і прикидається мертвою, лягаючи на спину і задираючи ноги догори.

Мешкають єнотоподібні собаки сімейними парами, утворюють пари на все життя.

Жителі парку "Тузлівські лимани"

Нагадаємо, у районі Нацпарку "Тузлівські лимани" зафіксували рідкісного лісового кота. Русєв розповів, що з твариною співробітники заповідника зіткнулися під час обстеження території. Лісовий кіт вискочив з заростей диких рослин та перескакнув у сусіднє поле аграріїв, у ріпак. Але дослідники встигли його сфотографувати.

