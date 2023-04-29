У відомстві закликали рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень.

В Одеській області з 28 квітня розпочалася заборона на промисловий та любительський вилов оселедця у період його масового нерестового ходу. Про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Зазначається, що відповідно до наказу Управління Держрибагентства у Одеській області, враховуючи науково-біологічне обґрунтування Одеського центру ПівденНІРО, заборона триватиме: з 28 квітня по 7 травня включно – на ділянці річки Дунай від Чорного моря до відгалуження Тульчинського гирла; з 1 по 20 травня включно – на ділянці річки Дунай від відгалуження Тульчинського гирла вгору по річці в межах Одеської області; з 2 по 6 травня включно – у Дністровському лимані, рукаві Турунчук і основному руслі річки Дністер від гирла до села Паланка (відмітка 28 км); з 2 по 11 травня включно – на ділянці річки Дністер від села Паланка до греблі Дубосарської ГЕС.

У відомстві закликали рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень.

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Заборона на вилов у Чорному морі

З 15 лютого у Чорному морі і лиманах Одеської області діє заборона на вилов камбали (глоси) у період її масового нересту. Зазначається, що враховуючи науково-біологічне обґрунтування Одеського центру "ПівденНІРО", заборона триватиме до 30 квітня включно.