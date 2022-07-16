Птах наразі знаходиться у зоопарку.

В Одесі врятували червонокнижного орлана. Рідкісного птаха обстежують орнітологи та лікарі.

Про це повідомили в комунальній установі "Одеський зоологічний парк".

Зазначається, що сьогодні вночі поряд з одним із будинків на вулиці Володимира Терещенка приземлився орлан-білохвіст.

"Дуже дякую мешканцям, які повідомили в зоопарк і допомогли нам відловити птаха. Це дуже добрі та небайдужі люди. Зараз орлан у нас, його обстежують наші орнітологи та лікарі. Птах неймовірної краси, Червона книга України!" - повідомили в зоопарку.

Керівництво установи сподівається, що з хижаком все буде гаразд, і його зможуть повернути до природи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у київському зоопарку маленьке ведмежатко Бері вперше вийшло у свій вольєр.

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