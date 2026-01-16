Лариса Козова

Звуки переполоханих птахів зафіксувала фотопастка.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області дикі тварини та птахи лякаються звуків війни, зокрема вибухів та пересування російських дронів, а потім, заспокоївшись, повертаються до звичного життя. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв

"Ніч. Нещодавно над нацпарком "Тузлівські лимани" пролетіли "Шахеди". Зараз тварини заспокоїлись і готуються відпочивати", - написав науковець у Facebook.

На відео з фотопастки, яке він оприлюднив, чути крик птахів. Дослідник пояснює, що це голоси білолобих гусей, які великими зграями сіли на акваторію лиманів.

Також, за словами Русєва, деякі мешканці заповідника займаються пошуком їжі на мілководдях лиманів. Зокрема, так роблять звичайні шакали (Canis aureus), один з яких потрапив в об’єктив камери. На кадрах можна побачити, як хижак бродить мілководдям і щось винюхує, ймовірно, шукає потенційну здобич – мертвих чи поранених птахів, або рибу.

Дослідник пояснює, що шакали виконують важливу санітарну функцію у нацпарку – підтримують здоров'я природних екосистем.

У нацпарку "Тузлівські лимани" помітили лісового кота

Нещодавно на Одещині, в районі Національного природного парку "Тузлівські лимани", дослідник зафіксував рідкісного лісового кота. Тварина раптово вискочила із заростей диких рослин і миттєво перескочила у сусіднє поле аграріїв – у ріпак. Його вдалося сфотографувати крупним планом, після чого він швидко повернувся в зарості і зник, майстерно замаскувавшись. Кіт лісовий – унікальний представник дикої фауни, який є предком домашньої кішки. Водночас лісовий кіт більший за домашнього, має масивніші лапи та відносно короткий хвіст із тупим чорним кінчиком та з чіткими чорними кільцями.

Вас також можуть зацікавити новини: