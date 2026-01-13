На Одещині зібралися дві тисячі лебедів: науковець пояснив, що сталося (відео)

Птахи харчуються на полях ріпаку, а на ніч відлітають на водойми.

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", з настанням морозів зафіксували майже 2 тисячі лебедів, що зібралися неподалік від будівлі, де знаходиться адміністрація заповідника. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

"Неподалік від офісу нацпарку "Тузлівські лимани" з настанням морозів зібралось близько 2000 лебедів кликунів (Cygnus cygnus). Серед них в зграї лебедів можна побачити та тундрових лебедів (Cygnus bewickii)", - написав науковець у Facebook.

За словами дослідника, лебеді разом харчуються на полях ріпаку, а на ніч відлітають на заповідні лимани.

Лебеді на Одещині

У листопаді 2025 року у Національний природний парк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прилетіли червонокнижні лебеді. Як пояснив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, прилетів малий (тундровий) лебідь. За словами дослідника, це дуже рідкісний для України вид птахів, він занесений до Червоної книги України. Гніздиться з півночі Фенноскандії до дельти Колими в Росії, навіть на західних островах Льодовитого океану, а зимує в українському Причорномор'ї.

Раніше, у жовтні, у заповіднику з’явилися лебеді-кликуни- цікаві птахи відомі своєю красою, та тим, що не допускають "сторонніх" на свою гніздову територію через порушення меж між кликунами трапляються жорстокі бійки. Лебідь-кликун занесений до Додатка ІІ Бернської конвенції (охоронна категорія: вид підлягає особливій охороні) та Резолюції 6 (види, що потребують спеціальних заходів збереження їхніх оселищ) цієї ж конвенції. Крім того, вид охороняється Боннською конвенцією тощо.

