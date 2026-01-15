На Одещині дослідник 'спіймав' на фото рідкісну тварину, що є майстром маскування

Унікальний представник дикої фауни є предком нашої домашньої кішки.

В Одеській області, в районі Національного природного парку "Тузлівські лимани" зафіксували рідкісну тварину – лісового кота.

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, співробітники зіткнулися з ним під час обстеження території.

"Бачимо як раптово лісовий кіт вискочив з заростей диких рослин і миттєво перескакнув у сусіднє поле аграріїв - у ріпак, де я його швидко "схопив" фотоапаратом… Його вдалося сфотографувати крупним планом, після чого він швидко повернувся в зарості дикої рослинності і зник, майстерно замаскувавшись", - пояснив науковець.

За його словами, кіт лісовий (Felis silvestris) - унікальний представник дикої фауни, який є предком нашої домашньої кішки, хоча за характером та способом життя вони кардинально різняться. Лісовий кіт більший за домашнього, має масивніші лапи та відносно короткий хвіст із тупим чорним кінчиком та з чіткими чорними кільцями. Русєв додає, що у "Тузлівських лиманах" цікава тварина раніше фіксувалася у різних місцях і біотопах.

"Лісовий кіт - надзвичайно потаємна тварина, яка уникає контактів з людьми. Його екологічні особливості роблять його ідеальним хижаком в природних екосистемах. Це типовий мисливець-засідник", - зазначає дослідник.

Раціон лісового кота складається з гризунів: полівки, миші, пацюки (основа раціону) та птахів. Коти живуть поодинці, кожен має свою територію, яку мітить запахами. Найбільш активний він на світанку та перед заходом сонця, хоча в глухих лісах може полювати та вдень. Завдяки своєму смугастому сіро-бурому забарвленню практично непомітний в різних біотопах та є "справжнім майстром маскування".

В Україні лісовий кіт занесений до Червоної книги (статус "вразливий"). Головні загрози: гібридизація. Річ у тому, що дикі коти паруються з бродячими домашніми котами, через що чистокровна популяція зникає. Також загрожує популяції вирубка лісів - знищення старих дуплистих дерев позбавляє їх домівок, браконьєрство та випадкове потрапляння в мисливські пастки.

Як писав УНІАН, в Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", дослідники зафіксували майже 2 тис. лебедів. Пернаті зібралися неподалік від офісу нацпарку з настанням морозів. Найбільше серед них кликунів, але у зграї можна побачити й тундряніх лебедів (Cygnus bewickii). Зараз лебеді разом харчуються на полях ріпаку, а на ніч відлітають на заповідні лимани.

