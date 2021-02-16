Тюлені зупиняються на французьких пляжах, аби перепочити перед полюванням у морі / фото flickr.com/photos/john47kent
На північне узбережжя Франції повернулися сотні тюленів, які почали зникати з цієї місцевості 50 років тому.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, кадри відпочинку цих тварин вчені зняли за допомогою дронів. Тюлені зупиняються на французьких пляжах, аби перепочити перед полюванням у морі і накопичити рятівний у холодній воді жир.
Зникати з цієї місцевості звірі почали у 1970-х, через активність рибалок.
Втім, завдяки зусиллям зі збереження звірів популяція тюленів зросла.
Новини світу: на північне узбережжя Франції повернулися тюлені
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