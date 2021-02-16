Завдяки зусиллям зі збереження звірів популяція тюленів зросла.

На північне узбережжя Франції повернулися сотні тюленів, які почали зникати з цієї місцевості 50 років тому.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, кадри відпочинку цих тварин вчені зняли за допомогою дронів. Тюлені зупиняються на французьких пляжах, аби перепочити перед полюванням у морі і накопичити рятівний у холодній воді жир.

Зникати з цієї місцевості звірі почали у 1970-х, через активність рибалок.

Втім, завдяки зусиллям зі збереження звірів популяція тюленів зросла.

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Автор: УНІАН