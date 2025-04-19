Переважна більшість великих птахів належать до однієї групи - безкільові.

Птахи мешкають в абсолютно різних місцях і мають різний спосіб життя. А ще вони бувають найрізноманітніших розмірів, від крихітних до гігантських.

Видання Discover Wildlife зібрало всю інформацію про найбільших птахів, які нині живуть на планеті.

Який найбільший птах у світі?

Переважна більшість великих птахів належать до однієї групи - безкілеві. Усі безкілеві не літають і, за винятком ківі, всі довгоногі, довгошиї та великі. До групи входять страуси, нанду, казуари та ему, а також нині вимерлі слонових птахів і моа.

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Який птах був найбільшим?

Вважається, що слонові птахи були найбільшими птахами, які коли-небудь існували, їхня вага становила понад 500 кг. Однак найвищим птахом був гігантський моа з Нової Зеландії, висота якого становила колосальні 3,6 м.

Хоча популяція цих гігантських птахів була стабільною протягом щонайменше 40 тис. років, ці птахи були швидко винищені, коли люди почали селитися в Полінезії і зрозуміли, що вони є готовим джерелом їжі. Вважається, що моа вимерли через надмірне полювання приблизно до 1500 року нашої ери.

10 найбільш великовагових птахів у світі

1. Звичайний страус (Struthio camelus) 156,8 кг

Найбільший птах у списку важить стільки ж, скільки піаніно, і може досягати до 2,8 м у висоту. Страус, що мешкає в Африці, і деяких частинах Австралії, також є найшвидшим з наземних птахів, що живуть нині, розвиваючи швидкість до 40 миль на годину, і відкладає найбільші яйця серед усіх птахів.

2. Сомалійський страус (Struthio molybdophanes) 130 кг

Колись його вважали підвидом звичайного страуса, але тепер визнали окремим видом, сомалійський страус трохи менший за свого рекордсмена-родича. Він мешкає в районі Африканського Рогу в найсхіднішій частині континенту.

3. Південний казуар (Casuarius casuarius) 85 кг

Позитивний на вигляд доісторичний південний казуар (один з найдивніших птахів у світі) має зріст близько 1,7 м. Мешкають вони в тропічних лісах північно-східної Австралії, Нової Гвінеї, Індонезії та Папуа-Нової Гвінеї. Їх часто чують ще до того, як побачать через глибокий крик, який змусить вас згадати "Парк Юрського періоду".

4. Казуар північний (Casuarius unappendiculatus) 75 кг

Дуже схожий зовні на свого південного кузена, казуар північний у середньому трохи легший і, як правило, має одинарну, а не подвійну борідку. Цей вид трапляється тільки в прибережних болотистих районах і низинних тропічних лісах північної частини Нової Гвінеї, а також на кількох індонезійських островах.

Із трьох видів казуарів північний перебуває під найбільшою загрозою зникнення, причому найбільшу заклопотаність викликає полювання на кістки, яйця та м'ясо.

5 Ему (Dromaius novaehollandiae) 70 кг.

Цей довгоногий, довгошиїй птах може досягати висоти близько 1,9 м і трапляється тільки в Австралії.

6. Імператорський пінгвін (Aptenodytes forsteri) 46 кг

Перший не безкілевий у списку. Ці птахи трапляються винятково в Антарктиді та мають деякі цікаві пристосування, які дають їм змогу виживати в цьому екстремальному краю льоду і снігу, де температура регулярно опускається до -60 градусів за Цельсієм.

7. Великий нанду (Rhea americana) 40 кг

Нанду можна зустріти в Аргентині, Болівії, Бразилії, Парагваї та Уругваї. Його здичавіла популяція влаштувалася в північній Німеччині. Це сталося через те, що один самець і п'ять самок втекли з ферми у 2000 році.

8. Домашня індичка/дика індичка (Meleagris gallopavo) 39 кг (домашня)

Це єдиний птах у списку, який може літати, хоча не особливо високо або далеко.

9. Карликовий казуар (Casuarius bennetti) 34 кг (домашній)

Найменший з трьох видів казуарів, карликовий казуар, також відомий як гірський казуар через його місцеперебування в гірських лісах Нової Гвінеї, Нової Британії та острова Япен, з висотою ареалу до 3000 м. Крім того, що вони менші, вони відрізняються від своїх родичів відсутністю борідки.

10. Малий нанду (Rhea pennata ) 28,6 кг

Малий нанду, що мешкає в регіонах Альтіплано і Патагонія в Південній Америці, також відомий як нанду Дарвіна. Це тому, що вони були видом, який допоміг почати роздуми Дарвіна про еволюцію. Дарвін побачив цих птахів під час експедиції по Патагонії в 1833 році.

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А вже на початку цього року вченим стало відомо, що чверть прісноводних тварин перебувають під загрозою зникнення.

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