Вперше під керівництвом жінки: оголошено склад нової антарктичної експедиції України

Наймолодшому учаснику нової команди - 23 роки, найстаршому - 56.

В Антарктиці завершується літо, а це означає, що наближається час перезмінки полярників на українській станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр України.

Зазначається, що 30-ту Українську антарктичну експедицію (УАЕ), що майже рік відпрацювала на станції, замінить команда 31-ї УАЕ. У новій експедиції - 14 учасників. Зокрема, 9 вчених (4 метеорологи, 3 біологи та 2 геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення: сисадмін, дизеліст, механік, лікарка та кухар. Вперше експедицію очолить жінка - метеорологиня Анжеліка Ганчук. До складу експедиції увійшли 3 жінки та 11 чоловіків, серед яких четверо новачків, а інші - досвідчені полярники. Наймолодшому учаснику - 23 роки, найстаршому - 56.

Науковці, що увійшли до складу: метеорологи Олександр Афтенюк (Вінниччина) та Яна Лєсна (Херсон), метеоролог/озонометрист Сергій Якущенко (Херсон), геофізики Ігор Губар (Київ) й Павло Младьонов (Харків), біологи Кирило Суліма (Київ), Олег Горяінов (Рівненщина) та Владислав Хрещенюк (Київщина).

Відео дня

Команда життєзабезпечення: кияни - лікарка Єлизавета Підгаєцька, кухар Борис Лутава, системний механік з Полтавщини Андрій Волощак, дизеліст-електрик Сергій Філіппов з Одеси, системний адміністратор Олександр Мацібура з Хмельниччини.

Українські дослідники проводитимуть в Антарктиці геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також забезпечуватимуть роботу станції "Академік Вернадський". Стартує 31-ша експедиція наприкінці лютого 2026 року, працюватиме - до квітня наступного року.

Що відомо про очільницю нової експедиції

Нагадаємо, вперше команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" очолить жінка - метеорологиня Анжеліка Ганчук. Раніше Ганчук вже працювала на станції як метеорологиня - у 2022–2023 роках брала участь у 27-й УАЕ.

В Антарктиці вона проводила метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження. Загалом жінка має 10-літній стаж роботи у сфері метеорології та кліматології.

Вас також можуть зацікавити новини: