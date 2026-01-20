Мають особливі прикмети та інколи сваряться: полярники показали фото компанії пінгвінів

Чисельність одного з видів, що мешкає на острів Галіндез, сягнула рекорду.

Українські полярники оприлюднили фото, на якому зафіксували одразу три види пінгвінів, які опинилися разом в одному місці. Цікаві кадри розмістив у соцмережах Національний антарктичний науковий центр.

"Знаєте, чим унікальне це фото? На ньому одразу три види пінгвінів, які гніздують в районі української станції "Академік Вернадський". Усі вони належать до одного роду Pygoscelis", - пояснили дослідники.

Зазначається, що на першому плані й позаду можна побачити двох субантарктичних пінгвінів. Особливі прикмети: червоний дзьоб та білі скроні. Саме цим пінгвінам ще майже 20 років тому через потепління дуже полюбився острів Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський".

"Щороку вони збільшують тут свою присутність, нині сягнувши рекордних 10 тисяч!" - наголошують науковці.

Також на фото – антарктичний пінгвін. Його можна впізнати завдяки масивному чорному дзьобу та тонкій чорній смузі на підборідді. На Галіндезі ці птахи не гніздують, зазначають у центрі, водночас вони вважаються наймасовішим видом пінгвінів в Антарктиці. Їхня чисельність оцінюється до 7,5 мільйонів пар.

У компанії ще один красунчик – пінгвін Аделі. Особливі прикмети: повністю чорна голова та біло-блакитні очі. За словами науковців, на Галіндезі "адельки" мають кілька гнізд. Однак вони єдині з трійці Pygoscelis гніздують на узбережжі всього континенту, тоді як інші прив'язані до островів або півострова.

Усі ці види починають шлюбний сезон антарктичною весною і будують гнізда з камінців. Туди зазвичай відкладають два яйця, рідше – одне чи три. Пташенята з'являються на світ трохи більше ніж за місяць. В усіх видах обидва партнери відповідально ставляться до батьківства: по черзі висиджують яйця, а потім – оберігають та годують пташенят

Також на них полюють однакові хижаки – морські леопарди та поморники.

"Здебільшого в Антарктиці пінгвіни мирно існують між собою, адже мають різний спосіб життя і стратегії полювання. Однак сварки між видами теж інколи трапляються. Приміром, минулого сезону на Галіндезі антарктичний пінгвін став приходити до гнізда субантарктичних і дзьобати його жителів. Тамтешня пара активно відбивалася від нього", - розповіли дослідники.

За їхніми словами, так тривало кілька днів, але зрештою пінгвіни порозумілися, й незваний гість перемістився в іншу частину острова.

Інші новини про життя пінгвінів в Антарктиці

Українські полярники зафіксували, як субантарктичні пінгвіни вистрибують з води на суходіл. Цей вид мешкає на острові Галіндез, де розташована українська полярна станція "Академік Вернадський", та навколишній території. Зазвичай для виходу з води пінгвіни обирають пологий берег й користуються одними й тими ж місцями. Однак для них не проблема вистрибнути і на край, висота якого сягає трьох метрів. Для такого стрибка ці пернаті спершу набирають швидкість у воді, а потім з допомогою лап та хвоста змінюють кут руху та буквально вилітають у повітря.

