В Одеській області врятували двох лебедів, що вмерзли в лунки водойм.
Читайте такожВ Одесі зняли з дерева кішку, яка на морозі просиділа там три доби (відео)
Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 18 січня приблизно о 16:00 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на узбережжі Дністровського лиману, в місті Овідіополь, потрібна допомога з вилучення лебедя з крижаної лунки.
У главку пояснили, що через сильний мороз водойма покрилася льодом і лебідь опинився в лунці. Працівники ДСНС за допомогою мотузки врятували птаха з "пастки". Врятованого лебедя передали місцевим жителям.
Ще одного птаха врятували в селі Отрадово Роздільнянського району, на Хаджибеевском лимані.
"Цього птаха врятували за допомогою водолазного спорядження і човна М-400 співробітники ДСНС...", - розповіли в прес-службі.
Морози в Україні
- Снігопади та мороз: синоптик розповів, якої погоди чекати українцям у лютому
- Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління
- В Україну йде відлига: ночі стануть теплішими і підуть дощі
- До +3°: завтра на заході України істотно потеплішає, а схід скують морози (карта)
- У Карпатах оголосили штормове попередження
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram