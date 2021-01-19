Через сильний мороз водойми покриваються льодом.

В Одеській області врятували двох лебедів, що вмерзли в лунки водойм.

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Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 18 січня приблизно о 16:00 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на узбережжі Дністровського лиману, в місті Овідіополь, потрібна допомога з вилучення лебедя з крижаної лунки.

У главку пояснили, що через сильний мороз водойма покрилася льодом і лебідь опинився в лунці. Працівники ДСНС за допомогою мотузки врятували птаха з "пастки". Врятованого лебедя передали місцевим жителям.

Ще одного птаха врятували в селі Отрадово Роздільнянського району, на Хаджибеевском лимані.

"Цього птаха врятували за допомогою водолазного спорядження і човна М-400 співробітники ДСНС...", - розповіли в прес-службі.

Морози в Україні

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Автор: Лариса Козова