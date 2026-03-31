Рись Степан: чому пухнастий хижак став новою зіркою Київського зоопарку

З формами Степана наразі працюють дієтологи та фізіотерапевти.

Останнім часом у соціальних мережах говорять про рись Степана з Київського зоопарку, який має зайву вагу. Як зазначається на сайті самого Київського зоопарку, Степана наразі "готують до пляжного сезону".

"Наш неймовірний рись Степан насолоджується весняним теплом у КиївЗоо, навіть не здогадуючись що його мімішні світлини розійшлися мемами у соцмережах", - зазначили у зоопарку.

Зоопарк виклав галерею фото Степана, на яких він прогулюється, грається та відпочиває та гамаку.

"А поки наші дієтологи та фізіотерапевти готують Степана до пляжного сезону, ви можете навідатись та помилуватись цим надзвичайним котиком", - йдеться у повідомленні.

Зірка соцмереж

Раніше у соцмережах публікували фото Степана, про вагу якого люди по-доброму жартували, зокрема, порівнюючи зі своїм фізичними даними.

Стосовно того що Степан, мовляв, так і не схуд до літа, люди, зокрема, жартували, що кожен з нас - трішки Степан.

Історія Степана

Водночас історія 8-річного Степана непроста, адже більшість свого життя він провів у клітках ресторанів, кафе та у приватних оселях. Саме тому він і має надмірну вагу.

Завдяки волонтерам Степан у 2024 році потрапив до Київського зоопарку. Він пройшов реабілітацію, його здоров'я контролюють працівники зоопарку та ветеринари.

Рисі в Україні

Як повідомлялося, Ігор Дикий, зоолог, учасник антарктичних експедицій та менеджер проєктів "Рідкісні види" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна раніше розповів, що реальна чисельність популяції в Україні рисі - найбільшої кішки Карпат - може бути суттєво меншою, ніж "офіційна статистика".

За його словами, в Україні не 500 рисей, як вважалося, а 250-300. Водночас, згідно з деякими офіційними підрахунками, у Карпатах нині - близько 400 рисей, а ще близько 100 - мешкають на Поліссі.

Дикий зауважив, що раніше кожен єгер рахував особин на своїй території. Наразі ж визначається реальна чисельність популяції. Потрібно проводити синхронний моніторинг, адже рись проходить багато кілометрів, перетинаючи різні території. І може виникнути ризик підрахувати одну й ту саму особину кілька разів.

