Постраждав через атаку РФ: стало відомо, як у зоопарку Києва почувається дивовижний олень

У "подружжя" мунтжаків з’явилося дитинча.

У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення мунтжак на прізвисько Мо, який торік постраждав через атаку РФ, одужав.

"Весна принесла КиївЗоо добру новину!" - наголошують у зоопарку.

Йдеться, що мунтжак Мо, який постраждав від вибухової хвилі, спричиненої російським "Шахедом" на початку листопада 2025 року, одужав та повністю відновився.

"Його зламана щелепа зрослась, і він вже хрумко смакує молоду травичку та зелені гілочки. Ба більше - у пари Мо та його "дружини" Мілу з’явилось новонароджене мунтженятко Сімейство тішиться першими весняними променями сонечка у своєму природному вольєрі. Їх вже можна побачити щодня - на копитному ряді зоопарку біля павільйону "Пустеля", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про цю тварину

Нагадаємо, мунтжак є найдивнішою твариною у світі. Мунтжаки є невеликими кремезними оленями, які широко розповсюджені в британських лісах, а також у Південній і Південно-Східній Азії.

Найчастіше ці цікаві тварини досягають у висоту до 50 см - тобто, не більші за середній за розміром собаку. Дорослі самці важать від 10 до 18 кг, самки - від 9 до 16 кг. Більшу частину літа вони ховаються у високій рослинності.

Мунтжаки травоїдні, тому вони харчуються деревами, чагарниками, пагонами, травами, ягодами, горіхами і грибами. Здебільшого це - поодинокі й територіальні тварини.

Вас також можуть зацікавити новини: