Птахи загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку - на межі великих Тузлівських лиманів - Шагани та Алібей.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) вперше народилися майже дві сотні рідкісних рожевих фламінго, яких також називають "феніксами". Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Вперше в Україні фламінго в кількості 570 дорослих птахів у воєнний час вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят", - каже фахівець.

За його словами, раніше, у 2017 році, фламінго вже намагалися сформувати колонію в Україні. Зокрема, у Херсонської області на озері Чурюк, неподалік Криму. Однак вивели вони тоді лише трьох пташенят, доля яких наразі невідома.

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Вчений зазначає, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну птахи покинули тимчасово окуповану Херсонщину та перебралися до заповідника на Одещині.

"Вперше птахи - "розвідники" великою зграєю з'явилися у нас у 2021 році. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ загинула велика кількість пташенят і дорослих птахів... І ось у квітні 2023-го фламінго з'явилися у нашому нацпарку, а в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка", - розповів Русєв.

Фламінго встигли побудувати 270 гнізд, але гніздування там було невдалим – рідкісним птахам постійно заважали діти, браконьєри та свійські собаки. Тому "фенікси" залишили небезпечне місце та знайшли у заповіднику інший "майданчик" для гніздування.

"Наприкінці червня вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку - на межі великих Тузлівських лиманів - Шагани та Алібей. І ось вихідними нам вдалося провести захід з кільцювання пташенят", - наголосив фахівець.

Він підкреслює, що фламінго під час війни вивели на Одещині 192 пташеняти й це, виходячи з обставин (війни тощо) – справжнє диво.

За словами вченого, серед дорослих птахів, які цьогоріч оселилися на Одещині, є особини, яких колись окільцювали у Франції, Туреччини та Іспанії.

Русєв також жартує, що фахівці у нацпарку "готували бойових фламінго", щоб вони долучились до перемоги над російськими загарбниками.

Рожеві фламінго на Одещині - новини

Як повідомляв УНІАН, у травні в національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одещина) вперше почали гніздування рідкісні рожеві фламінго. Навіть жителі обласного центру вперше бачили, як 80 фламінго летять зі сходу низко над Одесою по напрямку до заповіднику. Тоді фахівці нарахували у парку понад 500 фламінго.

Згодом фахівці розповіли, що фламінго облаштували 160 гнізд. Птахам сподобався місцевий пляж на березі лиману і вони розташувалися там. Тоді ж місцеві науковці бачили птахів з пластиковими кольоровими орнітологічними кільцями. Зокрема, було зафіксовано чотири таких фламінго: три рожеві красені отримали такі "прикраси" в Туреччині, один - у Франції.

Кільцювання проводиться з метою вивчення біології птахів: шляхів їх міграцій, розселення, тривалості їх перельотів, віку, виживання, швидкості розмноження тощо.

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на Одещині. Він створений 1 січня 2010 року. Його площа - 27865 га, а загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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