Кожен вулик може виробляти від 80 до 100 кг меду за сезон.

Після успішного збору меду у штаб-квартирі НАТО вирішили подвоїти кількість вуликів.

Про це повідомили в прес-службі НАТО.

"З квітня 2020 року штаб-квартира НАТО стала домом для декількох вуликів – в рамках більш широкої ініціативи з "озеленення". Почали з двох вуликів, завдяки успішному виробництву меду тепер їх число подвоїлося до чотирьох", – йдеться в повідомленні.

У НАТО пояснили, що установка вуликів була частиною проекту, спрямованого на те, щоб зробити штаб-квартиру Альянсу "більш екологічною".

Там наголошують, що збереження природного середовища існування може зіграти важливу роль в регулюванні клімату, допомагаючи поглинати і накопичувати вуглець.

"У квітні 2022 року луг засіяли польовими квітами, сумішшю місцевих рослин і квітів, в тому числі, маками і квітками кукурудзи, аби привабити метеликів і птахів. Медоносні бджоли відіграють життєво важливу роль в екосистемі, запилюючи квітучі рослини, дерева та сільськогосподарські культури. Кожен вулик покриває радіус в три кілометри, бджоли активно сприяють збереженню біорізноманіття навколо штаб-квартири НАТО", - зазначили в Альянсі.

Мед, який виробляють бджоли, в НАТО вирішили переважно залишати для підживлення і підтримки під час зимової сплячки. Кожен dулик може виробляти від 80 до 100 кг меду за сезон.

"Бджоляр НАТО збирає в середньому 25 кг меду на рік. Велика частина виробленого меду була продана на благодійному базарі НАТО", – розповіли в організації.

Вас також можуть зацікавити новини: