Глава найбільшого м'ясокомбінату в Європі вважає, що незабаром поласувати соковитим шматком яловичини зможе лише еліта.

Вже незабаром світ відмовиться від м'яса для порятунку клімату, а стейки з яловичини та свинини будуть в дефіциті. Так вважає глава найбільшого в Європі м'ясопереробного підприємства Danish Crown Джейс Валер.

Яловичина стане такою ж розкішшю як шампанське, передає слова Валера видання Bloomberg.

Так, багато держав вже прагнуть знизити кількість викидів парникових газів. Через це мармурова яловичина може стати настільки дефіцитним товаром, що люди будуть їсти її тільки за винятковими випадками та великими святами. Меншою мірою світ почне відмовлятися і від свинини.

Згідно з дослідженнями, м'ясні компанії змушені обмежувати викиди парникових газів, при цьому 57% всіх викидів харчової промисловості припадає на виробництво продуктів тваринництва. Розв'язання проблеми викидів метану - одна з найважливіших кліматичних проблем для виробників.

Читайте такожВчені створили рослини- "лампи", що світяться, як в "Аватарі"Свинина "постраждає" не так сильно, як яловичина, тому що вона є більш екологічною. Однак і таке м'ясо теж будуть виробляти в менших кількостях.

Як скоро світ повністю відмовиться від м'яса - Валер не повідомив. Однак досить імовірно, що прогноз глави Danish Crown дещо перебільшений.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні вирішили боротися з іншою проблемою, яка сильно шкодить екології. Так, у Мінекології розповіли, як хочуть карати за використання пластикового посуду штрафами до 170 тисяч гривень.

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Автор: Поліна Кузенко