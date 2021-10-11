Значна частина одноразової продукції може зникнути із прилавків магазинів, вважають в міністерстві.

В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розказали, що запропонований законопроект про заборону використання пластикового посуду передбачає штрафи за його порушення від 17 тисяч до 170 тисяч гривень за повторне порушення.

Про це УНІАН повідомили у відомстві.

Зазначається, що відповідний законопроект під номером 6077 був зареєстрований у Верховній Раді України 21 вересня.

"Заборона одноразової пластикової продукції – це європейська практика, запровадження якої буде сприяти запобіганню утворення відходів та зменшить засмічення довкілля", - сказав голова відомства Роман Абрамовський.

За словами міністра, під заборону мають потрапити вироби, які не є життєво необхідними для людей та вже представлені на українському ринку більш екологічними альтернативами. А також те, що в наших реаліях важко зібрати та фактично неможливо переробити.

За його словами, у документі прописані заборони на виробництво, ввезення на територію України та введення в обіг таких одноразових виробів, як соломинки, пластикові виделки, ложки, ножі, палички, шпажки, тарілки, стакани, гігієнічні ватні палички тощо. Також заборона стосується продукції із спіненого пінополістиролу. При нагріванні цей матеріал виділяє отруйні канцерогенні речовини, що впливають на здоров’я людини.

Буде заборонено і вироби з оксобіорозкладного пластику, який взагалі є дуже небезпечним. Він містить домішки, що пришвидшують розпад на мікропластик, а отже останній ще швидше потрапляє в довкілля, а відповідно у організми тварин і людей.

Для порушників планують встановити відповідальність. За надання забороненої продукції на ринку – штраф від 17 тис. до 51 тис. грн. За повторне порушення протягом року доведеться заплатити від 85 тис. грн до 170 тис. грн.

"Я цілком розумію, що така ініціатива може вплинути на бізнес, але для більшості це буде не так вже й складно. При тому, законопроєктом передбачений час для переходу на нові технології. Ми повинні стимулювати бізнес ставати більш соціально відповідальним, а вітчизняна продукція має бути конкурентною на міжнародних ринках", - сказав міністр.

Читайте також"Потрійна криза планетарного масштабу": в ООН назвали наслідки забруднення Землі пластиком

Заборона пластику в Україні

Як повідомляв УНІАН, народні депутати зареєстрували законопроект "Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України" № 6077.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, за останні 50 років світове виробництво пластику зросло в 20 разів і, за прогнозами, до 2035 року його обсяг зросте ще удвічі, а до 2050 року - в чотири рази, така ж тенденція спостерігається в Україні.

Автор: Ганна Бредіхіна