Зловмисники підпалили вагончик інспекторів. Вигорів гектар водно-болотних угідь.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) невідомі влаштували підпал.

Про це УНІАН повідомив начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, вчора ввечері невідомі підпалили вагончик, в якому періодично перебували інспектори нацпарку. Також у вагончику були їхні речі.

"Також масштабно загорілася рослинність на природних ділянках пересипу. Поруч знаходилися відпочивальники, і вони були свідками нападу і підпалу", - розповів вчений.

Читайте такожУ Карпатах терміново евакуювали п'ятьох дітей: троє в лікарніВін стверджує, що перед підпалом вагончик був зламаний, майно інспекторів викрадено або згоріло. Люди бачили, що до нього під'їжджав сірий автомобіль, в якому були дві людини, які, як упевнений Русєв, є паліями.

Як зазначає начальник відділу, до місця пожежі оперативно прибув начальник Бурнаського відділення нацпарку Роман Гончаренко, через деякий час прибула пожежна машина. "Однак вона по піску не могла дістатися, і довелося доїжджати і гасити пожежу на тракторі. Її вдалося загасити до ночі, проте вона завдала чималої шкоди дикій природі, згорів вагончик і згоріли польові речі, а також інвентар інспекторів", - підкреслив Русєв.

Вчений вважає, що підпал скоїли зловмисники, які намагаються захопити заповідні землі з метою полювання та рибальства.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, вчора приблизно о 18:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння очерету за межами села Лебедівка, Тузлівської територіальної громади Білгород-Дністровського району.

Прибулі на місце рятувальники побачили палаючий очерет водно-болотних угідь на піщаній косі між Чорним морем і лиманом. Шляхи під'їзду були відсутні. Пожежу ліквідовано методом захльостування на площі 1 га.

"Передбачувана причина загоряння - занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою. Збиток встановлюється. Загиблих і постраждалих немає", - заявили в главку.

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

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Автор: Лариса Козова